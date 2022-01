El 4 de marzo se lanzará John McLaughlin: The Montreux Years (BMG), álbum curado y compilado por el propio guitarrista. Se trata de una colección de sus mejores actuaciones en el Festival de Jazz de Montreux entre 1978 y 2016. La grabación estará disponible en múltiples formatos, incluido vinilo, CD y plataformas digitales, con sonido HD.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, McLaughlin se convirtió en un viejo amigo del Festival de Jazz de Montreux, habiendo tocado en el icónico festival suizo en numerosas ocasiones. Las actuaciones de esta nueva colección se han seleccionado a partir de seis conciertos realizados entre 1978 y 2016 con los diversos ensambles de The Mahavishnu Orchestra, The Heart Of Things, The Free Spirits, The 4th Dimension y su virtuoso compañero y amigo Paco de Lucía.

McLaughlin señaló: "Hablar del Festival de Jazz de Montreux me trae muchos recuerdos maravillosos. Pero como mi asociación se remonta a 1971, ¡estamos ante 50 años de historia! Ya sean las diferentes encarnaciones de la Mahavishnu Orchestra, Shakti, The One Truth Band, The Free Spirits, The Heart of Things, Carlos Santana o con el gran Paco de Lucía, la lista es interminable. No sólo todas mis actuaciones musicales en Montreux, sino todas mis otras visitas para ver a mi querido amigo Claude Nobs, el fundador, a mis amigos del festival, participar en jam sessions e ir de excursión a la fabulosa campiña que rodea esa encantadora ciudad. Montreux es una gran parte de la historia musical y personal de mi vida y compartir esta selección de mis actuaciones en esta grabación me hace realmente feliz".

Lanzada en 2021, la serie "The Montreux Years" es la encarnación del espíritu del prestigioso festival. Comenzó con Nina Simone y Etta James, seguidos de Marianne Faithfull y Muddy Waters.