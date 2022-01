El fiscal Matías Edery recibió el respaldo del gobierno provincial y de todo el arco político y judicial luego de que Lorena Verdún, la ex mujer de Claudio “Pájaro” Cantero, le advirtiera en plena audiencia imputativa el sábado: “Esto no va a quedar así”. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad anunció que pondrá a disposición “todo lo que requiere para su protección tras las amenazas recibidas”. Por su parte, el funcionario judicial agradeció el apoyo del gobernador, de legisladores de todas las fuerzas políticas y del Poder Judicial y aclaró que a pesar de las intimidaciones van a seguir profundizando las investigaciones. Desde la Fiscalía Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren adelantó a Rosario/12 que se va a iniciar una causa penal independientemente de la presentación que haga Edery, quien hoy por la mañana dará una conferencia de prensa para hablar sobre la audiencia del sábado y seguramente se referirá a las amenazas recibidas.

La preocupante intimidación se produjo el sábado cuando Verdún fue imputada junto con su hijo de 18 años, Luciano "Uriel" Cantero, por la tenencia ilegal de varias armas de fuego y otras seis personas. Durante la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal, la mujer pidió la palabra y cuando el juez Alejandro Negroni la habilitó, acusó a los fiscales de "agarrársela" con su familia y afirmó que durante los allanamientos del lunes pasado hubo actos ilegales. Finalmente, se dirigió directamente al fiscal Matías Edery, uno de sus acusadores: "Con todo respeto le digo al fiscal que esto no va a quedar así". Además, antes de finalizar su planteo le dijo al juez: "Fíjese lo que va a hacer, este fiscal se la agarra siempre con los Cantero". Luego de escuchar la frase de la imputada, Edery respondió que "viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza", y posteriormente radicó la denuncia para que se establezca si los dichos de Verdún hacia él fueron una "intimidación pública".

Posteriormente, en una entrevista radial con Aire de Santa Fe, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación insistió en que “viniendo de quien viene no se puede no tomar como una declaración amenazante” y recordó que la ex pareja del asesinado líder narco ya ha tenido actitudes similares. “No es la primera vez. Lorena Verdún interrumpió la presentación de un libro de dos periodistas, Germán De Los Santos y Hernán Lascano, y ambos fueron amenazados. Habitualmente, Verdún hace eso”, remarcó. Efectivamente, en octubre del 2017, la mujer irrumpió en la presentación del libro “Los monos: Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno” en el Espacio Cultural Universitario (ECU), increpó a los autores y cuestionó la investigación periodística de manera intimidante. A su vez, un mes después, en el quinto día del juicio a Los Monos, intercambió gritos e insultos con un ex jefe policial que daba testimonio.

Lorena Verdún durante el juicio por la megacausa de Los Monos en 2017.

Al mismo tiempo, Edery aclaró que “vamos a seguir profundizando las investigaciones” y destacó el apoyo recibido por dirigentes políticos y judiciales. “Por suerte ha habido reacción de todo el arco político y judicial. Me escribió el gobernador, me llamó el ministro de Seguridad y se comunicaron diputados de todas las fuerzas políticas, incluso del Poder Judicial”, destacó el fiscal, quien hoy por la mañana dará una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal en la que se referirá a la audiencia realizada el sábado, en la que imputaron y dejaron detenidos a Verdún y a su hijo, entre otros, y seguramente hablará sobre las amenazas recibidas por su accionar contra la familia Cantero.

En ese marco, a través de un tweet publicado durante la mañana de ayer, el gobierno provincial informó que a través del Ministerio de Seguridad de Santa Fe “pusimos a disposición del fiscal Matías Edery todo lo que requiere para su protección tras las amenazas recibidas” y aseguraron que “seguiremos trabajando junto con la Justicia para cortar los vínculos con el delito”. Además, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, escribió: “Desde el día en que asumió Omar Perotti marcó claramente que en Santa Fe no hay lugar para la impunidad del delito”.

Por su parte, la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, le reconoció a Rosario/12 que ya estuvo en contacto con Edery y con la fiscal Nora Marull –quien actualmente se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional- y adelantó que “se va a iniciar una causa penal independientemente de la presentación que haga el fiscal”. Al mismo tiempo, evaluó que “fue una situación sumamente preocupante y de alarma, tanto la amenaza hacia el fiscal como al juez” y consideró que “también es preocupante que haya ocurrido frente a la pasividad de los abogados patrocinantes, que son auxiliares de la justicia”.

Además del apoyo del Ejecutivo santafesino y del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal cosechó un respaldo amplio y contundente por parte de dirigentes y legisladores de diferentes fuerzas políticas que repudiaron los dichos de Verdún y manifestaron públicamente su apoyo al fiscal. En ese sentido, el Partido Socialista de Santa Fe expresó: “Frente a nuevas amenazas sufridas por el fiscal Edery, desde el PS repudiamos las mismas y respaldamos el accionar del fiscal, así como de las acciones que viene llevando adelante el MPA en la lucha contra el crimen organizado desde la puesta en marcha del sistema acusatorio”. A su vez, Mónica Fein, Carlos Del Frade, Roy López Molina, Leandro Busatto, Germana Figueroa Casas, Felipe Michlig, Fabian Palo Oliver, Maximiliano Pullaro, Walter Ghione y Mónica Peralta, fueron algunos de los que manifestaron su apoyo a través de las redes sociales.

Al mismo tiempo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe (Delegación Zona Sur) difundió un comunicado en el que expresa su “solidaridad para con el Fiscal Adjunto Matías Edery, quien ha sido destinatario de dichos intimidantes”. En esa línea, evaluaron que “hechos como los denunciados merecen un enérgico rechazo, pues tienden a condicionar la independencia con que deben ejercer sus funciones los distintos operadores de la justicia en el marco de causas judiciales en trámite”. Finalmente, exhortaron “a las autoridades competentes a extremar las medidas de seguridad del referido funcionario a fin de seguir cumpliendo con sus obligaciones funcionales, como así también la formulación de la acción penal pertinente, para que dicho acto merezca la sanción que corresponda”.