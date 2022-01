Pasadas las 21.30 de ayer, miembros de comunidades del Pueblo Wichí de la localidad de Rivadavia Banda Sur recibieron la noticia de que el agente cobrador Rodrigo Rueda fue apartado del cargo que ejercía en las oficinas del Correo Argentino del municipio. La decisión se tomó tras la protesta que llevaron adelante integrantes de pueblos indígenas denunciando que existía un mal manejo en la entrega del dinero de planes sociales, jubilaciones y pensiones. Entre las acciones, ayer tomaron las instalaciones del Correo desde las 7.

El niyat (cacique) de la comunidad La Misión, Demetrio Campos, informó a Salta/12, que pasadas las 19 llegó personal del Correo Argentino, y que una empleada, identificada como Juliana Luna, realizó una "auditoría veloz" sobre los papeles que se encontraban en la oficina de la firma. Allí "se dio (conque las cosas éran) como decíamos nosotros", y se evidenció que existía desprolijidades en las gestiones que se llevaban adelante en el municipio.



En la oficina local del Correo se recibe el dinero en efectivo de la totalidad de los planes sociales, pensiones y jubilaciones de esa jurisdicción, y las personas beneficiadas tienen que acercarse en los días pactados, según sus DNI, a recibir los cobros.

Sin embargo, en los últimos meses les decían que "ya no había plata" y les pedían que vuelvan otro día. Pero al regresar, les repetían el mismo argumento. Esa situación comenzó a encender las alarmas de los beneficiarios, pues entendían que el dinero que se enviaba era el correspondiente para cubrir el pago a la totalidad de quienes debían cobrar en ese lugar. Además, tampoco les convencía la versión de Rueda, de que los pagos se iban a hacer en cuotas.

"Había retraso de pagos, falta de control en las entregas, no entendíamos cómo funcionaba el Correo, pero sólo podemos decir que funcionaba mal", expresó Campos. Por eso aseguró que el pueblo de Rivadavia "puso fin a estos atropellos". Pues, además de la mala gestión que veían por parte de Rueda, también denunciaron que era una persona que cumplía sus funciones en estado de ebriedad, lo que llevaba a que fuera "atrevido" con las personas que se acercaban.

Para el otro niyat de La Misión Rivadavia, Marcelino Zabala, existía cierto grado de discriminación hacia los originarios por parte de Rueda, pues observaba que las excusas que les daba a los indígenas no se las decía a las personas criollas. "Ellos (los criollos) llegan y él le agarra el documento (para entregar el pago); y a los originarios, no les recibe el documento", afirmó.



Zabala contó que muchas veces personas de las comunidades caminaban kilómetros hasta las oficinas con el objetivo de cobrar, pero "llegaban y les decían que se acabó la plata y esa gente -que caminó tanto- se volvía sin nada", recriminó. En ese sentido, denunció que la situación no es actual, y que tras el cansacio por la reiteración del destrato, decidieron tomar las oficinas del Correo.

Tras la protesta, pasado el mediodía de ayer, se acercó el intendente Leopoldo Cuenca. Y a través del intercambio que mantuvieron, los indígenas afirmaron que "al parecer estaba desinformado de todo esto". Desde ese momento, se comprometió a que haría llegar personal del Correo Argentino que presta sus funciones en la capital salteña. Fue así que llegó Luna y se vio que "hay cosas que no están claras y que Rueda tiene que dar muchas explicaciones", dijo Campos.

Según el cacique, al menos 800 personas han sido afectadas por estos desmanejos, la mayoría pertenece a comunidades originarias que se encuentran en parajes ubicados a 45 kilómetros del centro del municipio, como es el caso de La Esperanza.

"Casi el 98% de esa gente no tiene trabajo, y el único sustento es llegar a cobrar esos planes, pensiones de 7 hijos, o las jubilaciones", precisó. No obstante, dijo que en esos números no incluyó a los pueblos de La Unión y Santa Rosa, que también se sumaron a las protestas. En el caso de Santa Rosa, además de llegar a las puertas de las oficinas, cortaron la ruta provincial 13 el lunes último reclamado por la mala gestión en el Correo.

Los manifestantes se ubicaron durante todo el día en las puertas de la oficina para evitar que Rueda ingresar, lo que quiso hacer en las primeras horas de ayer. Desde allí pudieron observar que el personal del Correo junto a efectivos de la Policía de Salta, derribaron una puerta y se dieron con una gran cantidad de DNI sin entregar, pero "no estaba la plata de los planes".

"Todo eso, nos informó luego la jefa (Luna)", relató Campos. Además, les confirmó que Rueda "fue destituido y no es más jefe del Correo". Por su parte, Zabala dijo que años atrás se perdió el dinero de los planes en dos ocasiones. "Nos decían que eran millones, pero nunca se supo qué fue lo que pasó", agregó.

Los habitantes indígenas volverán hoy a las puertas de la oficina, esperando saber cómo continuará la situación, cuándo se les pagará, y también para poder registrar los hechos en un acta.