La justicia brasileña tuvo este viernes una nueva jornada por el juicio a Juan Darthés, imputado por "estupro agravado" contra Thelma Fardin. La primera en declarar en la Unidad Fiscal de Mujeres UFEN, ubicada en Buenos Aires, fue la psicóloga de Thelma, que ayer no llegó a hacerlo por falta de tiempo y luego ingresó Anita Co, una actriz que en 2018 denunció desde las redes sociales a Darthés por abuso sexual.



Se esperaba la declaración de Darthes y sus testigos, entre ellos su esposa, pero no sucedió por falta de tiempo. Se retomará el juicio los días 4 y 18 de marzo cuando se espera que lo hagan.

"Fue muy fuerte la declaración, pero fue una oportunidad de ser escuchada, era algo que necesitaba hacía demasiado tiempo" le dijo Anita Co a su abogada apenas salió de declarar. "Entró a las 16:07 y salió a las 18 horas. Apenas terminó se reunió con el Colectivo de Actrices Argentinas", dijo a Página 12 Raquel Hermida Leyenda, abogada de la actriz.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Juan Darthes, quien también estuvo presente para escuchar la audiencia, expresó a Página 12: "La declaración de Anita fue un testimonio para escuchar. Es muy notoria la actitud de lucha pero no tiene nada que ver con la denuncia de Thelma ni la negativa de Juan. Yo ni siquiera lo tomaría como un patrón de conducta".

"Es un juicio doloroso desde donde se lo vea porque cuando transitan los distintos protagonistas, que no son testigos presenciales del hecho, porque no los hay, lo más cercano son chicas que han hablado con Thelma y obviamente dado el tiempo y las circunstancias los recuerdos para la justicia son muy vagos", afirmó el abogado del acusado.

Burlando añadió que "detrás de eso hay un sin número de testigos que hablan de una lucha, de una corriente, de un colectivo pero que en definitiva tienen que ver con otro juicio".

"Nosotros tenemos expectativas de una sentencia condenatoria" afirmó Hermida. La abogada también explicó que "eso no significa su inmediata detención porque podría quedar libre durante varios años si se apelara".

Mientras tanto Darthés declaró desde Brasil, ya que desde que fue denunciad,o en 2018, está resguardado allí, su país natal, el cual no extradita a sus ciudadanos aunque sí los juzga por delitos cometidos en otros países.

Burlando, que es el representante legal de Darthes en Buenos Aires, concluyó: "Por momentos el juicio pareciera que no es a Darthés, sino a las malas conductas de los hombres llevadas a cabo por montones de años".

El caso tiene un peso y una trascendencia histórica. Es la justicia de tres países al mismo tiempo la que intervine en un caso de abuso sexual: Argentina, Nicaragua y Brasil.

El juicio a Juan Rafael Pacífico Dabul --nombre real de Darthes-- se retomó este jueves. El 30 de noviembre pasado había comenzado con la declaración de más de cuatro horas de Fardin y continuó al día siguiente con el testimonio de Calu Rivero, jornadas tras las cuales la justicia de ese país entró en un receso por feria judicial.

Una vez finalizada la etapa de declaraciones, será el juez de la causa, Ali Mazloum, quien determine cómo continúa el proceso judicial.

Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal", precisó el abogado de Fardin, y agregó que no creen "que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia".

"Es probable que, de ser hallado culpable, la defensa recurra la resolución, caso contrario sea la fiscalía la que lo haga, por eso hablamos de una sentencia en primera instancia", explicó Arias Duval, abogado de Fardin en Brasil, y recordó que en caso de tener que cumplir alguna pena "deberá hacerse efectiva en Brasil".

Sobre el proceso legal, Duval señaló: “Hubo mucho planteo desde la defensa de Darthés que fueron dilatorios, y muchos otros que me dan la pauta de que no se van a centrar en si el hecho ocurrió o no y cómo paso, sino que van a buscar poner en el tapete cosas que no tienen nada que ver”.