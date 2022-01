Javier Zanetti deja el surco por donde pasa. Como cuando vestía de corto y era un tractor por la derecha. El 10 de mayo de 2014, a los 40 años, cerró su carrera de jugador con 16 títulos en Inter y habiéndose convertido en referente de la Selección. Los 858 partidos disputados en 19 temporadas con la casaca negriazul -que lo convirtieron en el el jugador con más presencias en la historia del club- motivaron a la dirigencia a retirar la camiseta cuatro y a ofrecerle la vicepresidencia a menos de dos meses de su adiós.

Lejos del exitismo, el oriundo de Dock Sud que trabajó de albañil un año cuando Independiente lo dejó libre antes del debut profesional, fue por más y estudió Management Deportivo. En paralelo, mantuvo activa y pujante la Fundación PUPI (Por Un Piberío Integrado). Este espacio solidario con sede en Remedios de Escalada cumplió 20 años de trabajo por el bienestar de niños, niñas y adolescentes y de su comunidad. De estas proezas y de lo que viene habló en exclusiva para Página/12 el Pupi:

--Inter no festejaba un título desde la Copa Italia 2011. Y en la última temporada logró ser campeón de la Serie A y hace poco se quedó con la Supercopa de Italia ante Juventus. ¿Es el mejor momento de su gestión y del club en mucho tiempo?

--Digamos que es un momento importante. Logramos ganar el campeonato el año pasado y recientemente la Supercopa. Esto se debe a un gran trabajo de nuestro entrenador y de un grupo muy comprometido de jugadores. Todos los componentes, equipo, dirigentes e hinchas hicimos una unión muy fuerte que nos llevó a los éxitos mencionados y a seguir trabajando de la mejor manera en esta temporada. El equipo tiene una mentalidad que lo lleva a querer ser protagonista siempre. Tiene una identidad muy clara y mucha personalidad para superar los momentos de dificultad.

--¿Qué aportó Lautaro Martínez para las consagraciones y para este presente?



--La verdad es que me pone muy contento el presente de Lauti, porque cuando nosotros lo compramos teníamos una visión que no estaba dirigida a lo inmediato, sino de lo que podría llegar a dar en los próximos tres o cuatro años. Ha crecido muchísimo y eso es mérito de él porque siempre quiere mejorar. Se fue ganando un lugar importante en el equipo y hoy es un referente para los hinchas y para sus compañeros. También me pone feliz como argentino porque veo que ese nivel y ese presente en la Selección.

Zanetti fue campeón de la Champions con el Inter en la temporada 2009/10. (NA)

--¿En qué consiste la tarea de ser vicepresidente de un conjunto tan fuerte?

--Cuando decidí ser dirigente y el Inter me comunicó que iba a ser vicepresidente me puse muy feliz, pero al mismo tiempo sabía que asumía una gran responsabilidad. Por eso cerré mi etapa como jugador y empecé la etapa de dirigente desde cero. Tenía claro que me tenía que preparar y me anoté en la universidad para estudiar, porque mi función no está ligada exclusivamente a la parte deportiva y quería tener una visión de 360 grados. Poder sentirme útil en las distintas áreas. Es una linda tarea porque hay muchas cosas para hacer y sigo aprendiendo de esta nueva vida.

--¿Pudo ver el partido de Argentina contra Chile? ¿Qué le pareció?



--Sí, lo ví, no me sorprende el presente de la Selección porque merecidamente ganamos la Copa América y estamos dando continuidad a un trabajo que empezó con mucho silencio. Por eso me alegra lo de Scaloni, Samuel, Ayala y Aimar. Sé lo que son como personas y cómo trabajan. Lo que demostraron ante Chile es que para la Selección todos los partidos son importantes. Por más que el equipo estaba clasificado fue y ganó de visitante. Esto le sirve para preparar de la mejor manera el Mundial.

Zanetti jugó los Mundiales1998 y 2002 (foto), con recordado gol en octavos ante Inglaterra en Francia. (NA)

--¿Lo sorprendió el desempeño de Lionel Scaloni al frente del equipo?

--No era fácil agarrar la Selección cuando asumió él, pero está demostrando que tiene capacidad de gestión y conceptos muy claros que trata y logra comunicar a sus jugadores. Hoy el equipo juega a lo que el entrenador les transmite. Más allá de que por ahí no había tenido recorrido como entrenador, esta primera experiencia en el seleccionado argentino está demostrando que va a tener un gran futuro.

--¿A Messi le falta un Mundial para quedar entre los mejores de la historia?

--Me parece que no hacía falta que ganara la Copa América para reconocer que es el mejor del mundo en este momento. Hay que disfrutarlo porque es argentino, porque lo tenemos. Hay que cuidarlo. Si ves sus números son impresionantes y no estoy hablando de títulos, sino de todo lo que hace dentro de un campo de juego.

--Como referencia ineludible como lateral por derecha, ¿pueden producirse cambios en ese sector de la cancha o Nahuel Molina le parece afianzado?

--Nahuel Molina está teniendo continuidad y lo está haciendo muy bien. Creo que está demostrando lo que exhibe en el fútbol italiano. Cuando se le presentó la oportunidad empezó a ser titular y demostró su capacidad. Y sigue así, ojalá continúe de esta forma.

El Pupi se le escapa a Vieira y Ribery en un amistoso de 2007: 1 a 0 argentino con gol de Saviola. (NA)

--Hablaba de estar bien en el mes del Mundial. Le tocó perderse dos Copas del Mundo bajo los ciclos de Maradona y Pekerman, a pesar del protagonismo que había tenido. ¿Conviene optar por los de mejor presente o respetar el proceso?



--Este grupo de jugadores hace años que viene trabajando juntos y demuestran que lo están haciendo muy bien. Y conocen también lo que pretende el entrenador. Después cuando se acerca el Mundial hay otros aspectos que juegan, ya sean lesiones o apariciones de jugadores que por ahí en última instancia pueden incorporarse. Me parece que estamos bien porque gran parte del equipo ya está conformado.



--La Fundación PUPI cumplió 20 años. ¿Qué puede contar de este hito?

--Siento mucha felicidad por estos 20 años. Porque si veo hacia atrás el camino recorrido la verdad es que hicimos muchísimas cosas, ayudamos a mucha gente y lo seguiremos haciendo. Allá por 2001 asumí esta gran responsabilidad y ojalá que sigamos creciendo. Mencionar un nombre propio que haya colaborado me haría quedar mal con muchos. Siempre digo que la Fundación PUPI es una gran familia porque todos quieren estar: jugadores, famosos y muchísima gente con ganas de ayudar. Y eso tiene mucho valor.

Zanetti y Maradona durante un partido de la Fundación PUPI. (NA)

--¿Podría mencionar algunas acciones que harán en 2022?

--Estamos haciendo un polideportivo en Lanús y trabajando en la elaboración de otro en Mar del Plata. También impulsamos una campaña que se llama "Tu chance, su chance" donde grandes deportistas donan una experiencia y algún objeto querido por ellos. Esto permite ayudar no sólo a mí fundación sino a otras que han tenido dificultades a partir del coronavirus. Así que concentrados en eso y mirando siempre hacia adelante.