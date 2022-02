El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), se llevó más de una docena de cajas con documentación y artículos cuando dejó la Casa Blanca. Entre los documentos había correspondencia entre el magnate estadounidense y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un, así como la carta que le dejó su predecesor Barack Obama (2009-2017).



Según revelaron medios estadounidenses, el mes pasado la Administración de Archivos Nacionales y Registros de EE.UU. recuperó 15 cajas que estaban en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en el estado de Florida. La oficina de Archivos Nacionales normalmente recibe todas las cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas de los presidentes salientes y que guarden relación con sus funciones oficiales en el Ejecutivo. Este no fue el caso cuando Trump dejó la Casa Blanca.





Entre la documentación que Trump sustrajo a su salida de la presidencia había regalos, correspondencia que le envío el líder norcoreano durante las conversaciones bilaterales, a las que Trump se refirió en su momento como “cartas de amor”. "Me escribió cartas hermosas, son cartas magníficas. Nos hemos enamorado", dijo el presidente a sus seguidores en septiembre de 2018. El exmandatario también se llevó una carta que le dejó su Obama en el despacho presidencial.

Además, desde Archivos Nacionales señalaron que otro problema que tuvieron con la salida de Trump es que el expresidente acostumbraba a romper en pedazos documentos oficiales que finalmente tuvieron que recibir en trozos o pegados. Algunos de estos documentos rotos y pegados con cinta forman parte de la documentación que recibió el comité de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio del seis de enero de 2021.

Si bien los medios locales aseguran que aunque todos los expresidentes han infringido de alguna forma la Ley de Registros Presidenciales, la cantidad de documentos que Trump sustrajo a su salida no tiene precedentes. La ley contempla penas de hasta tres años de cárcel para quienes actúen con malicia a la hora de ocultar o destruir documentos.



A mediados de enero, Archivos Nacionales organizó "la repatriación de 15 cajas que contenían documentos presidenciales" desde la propiedad de Trump en Florida hacia Washington. "Estos documentos deberían haber sido enviados a los Archivos por la Casa Blanca al final de la administración Trump, en enero de 2021", señalaron.



Todavía no fueron recuperados algunos documentos y según confirmó la oficina de Archivos "representantes del expresidente continúan buscando registros presidenciales". Según el matutino Washington Post, algunos exconsejeros de Trump aseguraron que no creen que haya actuado con intención criminal al no cumplir con la Ley de Registros Presidenciales. "Desde que está en los negocios, ha sido muy transaccional y probablemente era su práctica de siempre y no creo que sus hábitos cambiaran cuando llegó a la Casa Blanca".