La lechería batió un récord de producción alcanzando más de 11.500 millones de litros de leche en 2021, lo que consolida su crecimiento y revierte la tendencia negativa del período 2016-2019. La actividad generó un ingreso de divisas por más de 1.300 millones de dólares, un 18 por ciento por encima que en 2020. Desde el gobierno resaltan la influencia del financiamiento a través del Plan GanAr y de mejora de los caminos rurales para agilizar la comercialización.

Los datos fueron compartidos durante el encuentro virtual que mantuvieron los representantes del Consejo Federal Lechero en el cual expusieron las diversas realidades del sector lechero en cada una de las provincias y compartieron los planes que están llevando a cabo.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Lestani, fue quien coordinó la reunión e hizo hincapié en el Plan de Ganadería 2022-20233 (Plan GanAr) como instrumento de financiamiento para los productores bancarizados y no bancarizados. La línea dispone de 100.000 millones de pesos para proyectos de inversión, para la adquisición de bienes de capital y para la construcción de instalaciones que permitan producir y comercializar bienes y servicios. A su vez, afirmó que se dispone de aportes no reembolsables (ANRs) destinados a las provincias para que formen fondos rotatorios a fin de trabajar con los productores no bancarizados.

Por otra parte, sostuvo que en el marco del programa "Caminos Rurales" se está trabajando con Vialidad Nacional para priorizar aquellos caminos rurales estratégicos para la salida de la producción y productos con valor agregado.

Los datos

Se registró un crecimiento de la producción nacional por segundo año consecutivo que alcanzó los 11.553 millones de litros y revierte la tendencia negativa del período 2016-2019. Experimentó incrementos de producción del 7,4 por ciento y del 4 por ciento en 2020 y 2021, respectivamente, tras el pico que se registró en 2015, con 12.061 millones de litros. El punto más bajo de producción fue en 2017, con 10.343 millones de litros.



Durante 2021, las ventas externas de lácteos alcanzaron un volumen de 395.686 toneladas, representando un crecimiento del 6 por ciento comparado con 2020; mientras que en términos de valor, significaron ingresos por un total de 1.342,2 millones de dólares, logrando una suba interanual del 18 por ciento.

Entre los principales productos comercializados externamente, la leche en polvo entera se posicionó como el principal (37 por ciento en volumen); seguido por el lactosuero (17 por ciento), mozzarella (10 por ciento), leche en polvo descremada (6 por ciento), manteca (6 por ciento) y quesos de pasta semidura (6 por ciento).