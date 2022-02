El diputado nacional y ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, se adelantó a sus aliados de Juntos por el Cambio y se pronunció sobre cómo votará el acuerdo del Gobierno con el FMI en el Congreso. "El programa es del Gobierno", señaló López Murphy desligándose así del problema de la deuda heredada por responsabilidad de la gestión de su aliado Mauricio Macri.

"Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo", señaló el ex ministro de Economía del gobierno de Fernando De la Rúa al argumentar sobre su decisión de no acompañar el acuerdo que presente el Poder Ejecutivo.

Precisamente, el presidente Alberto Fernández consiguió que el Congreso apruebe durante las sesiones extraordinarias de 2021 la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, con la que se aseguró que todos los acuerdos con el FMI deban ser votados por el Congreso, al contrario de lo que hizo la gestión de Juntos por el Cambio cuando tomó la deuda más grande de la historia con el FMI.



La presidente del PRO, Patricia Bullrich, también amenazó días atrás con ir contra esa ley votada con amplia mayoría por el Congreso en febrero de 2021, cuando el ex presidente del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner renunció por diferencias con el acuerdo alcanzado por el Gobierno. Bullrich pidió que si el bloque oficialista no votaba unido, se diera marcha atrás con la ley para no tomar la responsabilidad de aprobar la deuda que su gestión generó.

López Murphy sí se comprometió a dar quórum para iniciar la sesión, pero insistió en su argumento de que "Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el Presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda", señaló sin hacerse cargo tampoco de que fue el bloque opositor el que votó en contra de Presupuesto 2022.

Así, el ex ministro de Economía marcó posición adelantándose a sus compañeros de bloque. En la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que se realizó a fin de enero, tras conocerse el principio de acuerdo con el FMI, los referentes de la oposición evitaron hacerse carga de la deuda que generaron y dijeron que esperarína a leer la "letra chica" del acuerdo para decidir cómo votaría el bloque. Días después, algunos legisladores adelantaron que acompañarán la carta de carta de intención porque "honraban las deudas".