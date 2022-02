#AduanaParalela Los discos internacionales también se presentan en Argentina, como el de la rapera catalana Santa Salut, que tocó Discordia anoche en The Roxy Live y hoy estará en Rock en Baradero. Además, hay lanzamientos del clan cancionero minnesoteano Hippo Campus (LP3), de los colgados neoyorkinos Big Thief (Dragon New Warm Mountain I Believe In You), de la pornpopera alemana Kim Petras (Slut Pop), del dúo madrileño de pop alternativo Blanco Palamera (INTIMIDADE) y del trío rocker inglés Alt-J (The Dream). Y, después de 100 días, terminó de salir Once Twice Melody, el superdisco en cuatro entregas de Beach House.

#Cursos&Concursos Yo convoco, vos convocás, todxs convocan. Si te van las artes escénicas, Rojo, el festival independiente internacional de clown, busca artistas y elencos para participar este año en su primera edición (hasta el 1/3). Si preferís las letras, abrió la llamada del Ministerio de Cultura para ferias del libro (hasta el 2/3) y la editorial Años Luz lanzó su concurso nacional de poesía Inés Manzano (hasta el 28/2). Y si buscás algo para estudiar este año, el programa Codear Futura de la plataforma Media Chicas lanza cursos para diseñadoras y programadoras y FLACSO anuncia posgrados virtuales en gestión cultural y comunicación (desde abril).

#JoystickDivision ¿Buscás dónde competir? Riot Games anunció las flamantes Survival Cups de Valorant, competencias exprés que repartirán 5 mil dólares en premios y que tendrán primera edición Sur del 21/2 al 1/3. ¿Algo para manijear? Ya está en marcha el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2022, congregación online e internacional que incluye manga, animación, películas, juegos y juguetes. ¿Algo para mirar? BioWare y Lucasfilm Games sacaron Disorder, bruto trailer cinematográfico para Star Wars: The Old Republic por el lanzamiento de la expansión Legacy of the Sith. ¿Algo para escuchar? Mediante un acuerdo con PlayStation, Nathy Peluso sacó Emergencia, su canción inspirada en el videojuego Horizon: Forbidden West.



#CualquieraPuedeGooglear Clic tributo: artistas argentinos y chilenos como Yuliano Acri, Ceretti, Entrópica, Violeta Castillo, Namuel y Kamon Kamon Kamon participan en Dos chicas, el disco-homenaje a la cantautora chilena Sofía Oportot. Clic de feria: la junta de publicaciones y artes visuales Supernova Fest reunirá trabajos de artistas argentinos e internacionales, gratis el 19/2 en el CC Recoleta, al aire libre. Clic sobre tablas: una chica decide abandonar la casa de sus padres mientras abre su jaula interior en New York Mundo Animal, con Yanina Gruden, que va los sábados a las 19 en el Teatro del Pueblo.



#VideosConCrema Casi en plan reality, Nicki Nicole, Trueno y Bizarrap unieron fuerzas en el clip de Dangerous, con clima de backstage low-fi de interiores y exteriores. Y Cazzu volvió a usar San Valentín para sacar novedades: esta vez C14torce B: Balada para un alien, video en situación de live session intergaláctica. Además, El Plan de la Mariposa sacó La cuesta del sol como registro de su paso por el Festival Isoca; Ngenko subió Derretirse, una performance visual-teatral dirigida por Fulgor; y el trío Más Que Unx sumó feats de Chocolate Remix y Noelia Sinkunas para el sugerente y hechizante clip de So Wet.

#DeCatálogo Hay discos nuevos esperándote del dúo Ibiza Pareo (Crisis de amor, un viaje electropopero y misterioso de ocho canciones, con portada a cargo de Alejandro Ros), de la fiestera Emilie Carlos (Perreo filoso, EP con cuatro piezas reggaetoneras y humeantes), de los lomenses Ryan (Bar’Celona, álbum debut de fragante intensidad juvenil), del violero Juan Galante (Corto, EP de pop rock indie con cierta impronta melodramática, casi tanguera) y de la mendocina DJ Mämi (Sabor a Luis, EP de cuatro escalas con covers de boleros y feats con Celli, Emme, María Campos y Julián Kartun).