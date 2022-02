Manchester United batió 4-2 este domingo al Leeds de Marcelo Bielsa, en un partido cambiante correspondiente a la fecha 26 de la Premier League que pudieron remontar de manera parcial los conducidos por el entrenador rosarino, quien ante la cercanía de su equipo del descenso admitió: "Es imposible no estar preocupado".

El elenco del astro portugués Cristiano Ronaldo -que no marcó y sobre el final fue reemplazado- pegó primero y por duplicado al ponerse en ventaja con goles de Harry Maguire y del luso Bruno Fernandes en el primer tiempo.

Sin embargo, el Leeds reaccionó en el complemento y en una ráfaga, de la mano del español Rodrigo Moreno y el brasileño Raphinha, llegó al empate transitorio en un partido vibrante y con situaciones para ambos equipos, desarrollado en un campo de juego castigado por la intensa lluvia en Ellan Road.



No obstante, poco más tarde, el también brasileño Fred convirtió para que vuelvan a pasar al frente los "Diablos Rojos", que sellaron el 4-2 final con un tanto del sueco Anthony Elanga.



El equipo de Bielsa -que debe dos encuentros- tiene 23 puntos en la tabla de posiciones, por lo que permanece por delante de Newcastle y Everton (ambos con 22), y Watford (18), que hasta el momento descendería a la Segunda División junto a Burnley y Norwich. El Manchester United, por su parte, se ubica cuarto.

Un Loco picante

Con la derrota consumada y consultado sobre si el resultado le generaba "preocupación", Bielsa le respondió a un periodista inglés: "No tiene ningún sentido esa pregunta. Es imposible no estar preocupado, recibimos 50 goles, ¿le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?".

Para el ex DT del seleccionado argentino, Leeds "tiene que defender mejor", un déficit que ya le costó 11 derrotas en lo que va del campeonato inglés y lo depositó en la decimoquinta ubicación en la tabla.



"Pero nos falta (Kalvin) Philips y lo sustituye (Robin) Koch. Nos falta Koch y Pascal (Struijk) lo sustituye. Luego no podemos contar con Pascal en la mitad de la cancha porque necesitamos que regrese a la defensa. No poder disponer de los tres volantes defensivos con los que contamos le da cierta debilidad a la recuperación de la pelota, que se siente", analizó Bielsa.



"Creo que jugamos mejor cuando fuimos a buscar que cuando tratamos mantenerlo. Pero se repite una cuestión que cuesta mucho resolver", manifestó el técnico de Leeds, que acumula cuatro partidos sin triunfos y está a cinco unidades de la zona de descenso.



Wolves quiere coparse

En el otro duelo que completó la fecha, Wolverhampton le ganó 2-1 a Leicester y con la victoria quedó cerca de meterse en zona de copas.

El local venció con tantos de los portugueses Rúben Neves y Daniel Podence; Ademola Lookman había empatado transitoriamente para la visita.



Principales posiciones: Manchester City 63 puntos; Liverpool 57; Chelsea 50; Manchester United 46; West Ham United y Arsenal 42; Wolverhampton 40.