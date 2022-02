La posibilidad de volver a una instancia de diálogo sobre el conflicto en Ucrania fue planteada este viernes durante las conversaciones entre el presidente de China, Xi Jinping y su par ruso, Vladimir Putin. El gigante asiático se niega a calificar de invasión la avanzada militar de Rusia en Ucrania, aunque también resaltó la importancia de trabajar por un concepto de seguridad común y salvaguardar el sistema internacional centrado en la ONU. El papa Francisco sorprendió con la decisión de ir personalmente a la embajada de Rusia ante la Santa Sede para expresar su preocupación por el conflicto en Ucrania (ver página 7). Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea continuaron delineando sanciones contra Rusia, así como sanciones personales contra Putin y el ministro de Asuntos Exteriores del Kremlin, Serguei Lavrov. Además, el Consejo Europeo determinó la expulsión de Rusia de ese organismo. En tanto Ucrania prepara pruebas para presentar ante la Corte Penal Internacional en La Haya. El Kremlin se quedó solo durante la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar la invasión rusa a Ucrania. De los 15 representantes 11 votaron a favor, tres se abstuvieron y sólo Rusia votó en contra.

"La mentalidad de Guerra Fría"

El presidente chino Xi Jinping llamó a abandonar la mentalidad de guerra fría este viernes durante su conversación con el mandatario ruso, Vladimir Putin. En este sentido, Xi dijo que “apoya Rusia en la resolución (del conflicto) a través de negociaciones con Ucrania” según informó la televisión estatal china sobre la llamada telefónica entre los líderes de Rusia y China. El gigante asiático se negó a calificar de invasión la avanzada de tropas rusas en territorio ucraniano y tampoco condenó a Moscú por las acciones de esta semana.

En diálogo con Putin, Xi resaltó la importancia de “abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dar importancia y respetar las preocupaciones razonables de todos los países en materia de seguridad, y formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible mediante negociaciones". Por otra parte, Putin le dijo a Xi que estaba dispuesto a mantener conversaciones de alto nivel con Ucrania. Xi dijo que China estaba "dispuesta a trabajar con todas las partes de la comunidad internacional y abogar por un concepto de seguridad común, global, cooperativo y sostenible, y salvaguardar firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas en el centro".

La respuesta de Estados Unidos

En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que la oferta de diálogo de Rusia es poco seria. "Vemos que Moscú sugiere que la diplomacia se lleve a cabo a punta de pistola, cuando las bombas, los disparos de mortero y la artillería de Moscú apuntan a los civiles", dijo el vocero de la diplomacia en referencia a la conversación entre Xi y Putin en la que aseguro que estaba dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania.

"No hemos visto ningún indicio de que Putin esté preparado para la desescalada. No hemos visto ningún indicio de que pretenda crear las condiciones para una solución diplomática", declaró Price.

Más sanciones

Este viernes Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar su invasión a Ucrania y exigir la salida de las tropas rusas de ese país. La resolución fue propuesta por Estados Unidos y obtuvo el respaldo de 11 de los 15 miembros: tres abstenciones (China, India y Emiratos Árabes Unidos) y un voto en contra de Rusia. Tras la reunión del Consejo, el secretario general de la organización, Antonio Gutiérres escribió otro mensaje en el que demandó que las tropas rusas retornen a sus establecimientos originales



Mientras que los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión Europea están estudiando las consecuencias de un posible bloqueo de Rusia del sistema internacional de pagos y mensajería bancaría SWIFT. Una sanción de esta magnitud también afecta a los bancos de los países con los que Moscú tiene vínculos comerciales. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire hizo el anuncio tras la reunión de ministros de la UE y calificó la suspensión del sistema SWIFT como una “arma nuclear financiera” porque bloquearía a las entidades financieras rusas de cualquier tipo de transacción con el resto del mundo. La plataforma bancaria de origen belga, conecta a unas 11 mil instituciones financieras de todo el mundo y es una parte fundamental de sistema financiero internacional.

El bloqueo de Swift no formó parte del primer paquete de sanciones establecido por los líderes de la UE. Le Maire afirmó que activar el bloqueo de esta plataforma genera reservas entre algunos estados de la UE, aunque no quiso referirse a ninguno en específico dijo que Francia no es uno de ellos.

Otra de las sanciones que recibió Rusia este viernes fue su suspensión del Comité de Ministros del Consejo de Europa por la “agresión armada contra Ucrania”, señaló en un comunicado el órgano de decisión de la organización europea. Por otra parte, remarcaron que Moscú sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus convenios, “en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Además, el Consejo de ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobó un segundo paquete de sanciones en el que está previsto el congelamiento de activos a Putin y al canciller ruso Serguei Lavrov.

Washington se sumó a esta batería de sanciones contra funcionarios rusos. "Estados Unidos se unirá (a la Unión Europea) para sancionar a Putin, al ministro de Exteriores Lavrov, y al resto del equipo de seguridad de Rusia", dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Hasta el momento Psaki afirmó que entre las sanciones está la prohibición de viajar a EE.UU. En Twitter, Psaki se refirió a una sanción total para bloquear el Fondo Ruso de Inversión Directa "que se supone atrae capital a la economía rusa en sectores de alto crecimiento".

Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, aseguró que su país empezó a recolectar hechos sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas tras la invasión del país para enviarlos a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. "Los ataques rusos de hoy contra un jardín infantil y un orfanato son crímenes de guerra y violaciones del Estatuto de Roma", escribió Kuleba en Twitter.

Seguí leyendo: