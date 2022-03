El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional concentra toda la atención mediática y política del país desde hace varias semanas y por estas horas ese proceso se profundizará.



Con un poroteo que es voto a voto en ambas Cámaras, el rol de provincias con menor peso en Diputados se potencia a medida que se acerca la hora de la sesión que convocará Sergio Massa.

En ese sentido, en la Casa de las Tejas Ricardo Quintela sabe que su relación política con Balcarce 50 se profundizará o no de acuerdo con cuántos votos pueda aportar desde La Rioja para sancionar el acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene negociando desde hace más de un año.

En las más altas esferas del Gobierno provincial hay una decisión tomada: “Van a votar por el sí los cuatro diputados nacionales que acompañan al Gobernador”, dicen en los principales despachos de Casa de Gobierno. Es decir, que el oficialismo riojano aportaría los votos de Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera, Sergio Casas e Hilda Aguirre.

Este último caso es el que más interés despierta, porque Aguirre es la referente más importante del kirchnerismo puro en La Rioja y de hecho es quien comanda el espacio Casa Patria en la ciudad Capital. Ante la postura pública del diputado nacional Máximo Kirchner y el silencio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a quién responderá Aguirre pasa a ser un tema para seguir con atención.

"A mí me conduce Cristina, eso siempre lo digo y no lo niego, pero en estos temas como el acuerdo con el FMI no pasa por ahí, pasa por poner por delante el país”, dijo en los medios locales en las últimas horas la legisladora. Al mismo tiempo que aclaró estar esperando conocer los detalles del anexo del acuerdo.

Mientras tanto, el quinto voto de los diputados nacionales riojanos no se definirá en La Rioja, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El legislador Felipe Álvarez ya trabaja desde hace varios meses por la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y por eso su decisión final dependerá de lo que el espacio del Jefe de Gobierno de CABA determine.

En senadores la cosa es más compleja de definir para el peronismo.



Ricardo Guerra votaría por el sí y tendrá un rol muy importante, porque es quien preside la comisión de presupuesto de la Cámara Alta. Aunque el proyecto todavía no ingresó a ese recinto y hay expectativa por la exposición del ministro de Economía, en el Gobierno dan como un hecho que estará entre los votos positivos.

Mientras que su par Clara Vega ya adelantó que acompañará el proyecto. “Es necesario que el oficialismo y la oposición respalden al presidente. Esperamos conocer el detalle del acuerdo cuando llegue al Congreso, Argentina no tiene que entrar en default”, sostuvo hace un par de días.

Sin embargo, Clara Vega es un voto que ninguno de los bloques da por seguro en el Congreso, porque en algunas oportunidades su decisión final fue diferente a lo esperado en las semanas previas (debate del aborto y Bienes personales son los ejemplos más resonantes).

Finalmente, el senador Julio Martínez será orgánico a lo que resuelva el radicalismo y entonces su posición estará relacionada con la determinación final de los “boinas blancas” en el Congreso. Aunque en las últimas semanas se viene mostrando más cerca del ala dura de Juntos por el Cambio.