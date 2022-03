Real Madrid y Paris Saint Germain (PSG) se enfrentarán este miércoles en el Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En el encuentro de ida disputado en el Parque de los Príncipes los parisinos se impusieron por 1 a 0 con un golazo de Kylian Mbappé sobre el final.

Horario y TV

El choque de vuelta del cruce más esperado de los octavos de final de la Champions League se jugará desde las 17 horario de Argentina y será televisado por ESPN 2. El Real Madrid buscará revertir el resultado del partido de ida, en el que cayó por 1 a 0. Cabe destacar que a partir de esta temporada la regla del gol de visitante ya no rige.

Real Madrid

Los 11 con los que el Real Madrid saldría al campo de juego: Thibaut Courtois, Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho Fernández; Luka Modric, Federico Valverde, Toni Kroos; Marco Asensio, Vinicius Jr. y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.



A pocas horas del comienzo del partido, y a pesar de haber entrenado con el grupo en la última práctica, la presencia de Toni Kroos aún no está 100 por ciento confirmada. El volante alemán, una pieza fundamental en los éxitos recientes del Merengue, no jugó el sábado pasado en la victoria por 4 a 1 frente a la Real Sociedad por la fecha 27 de la liga española debido a una molestia en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Además, Ferland Mendy y Casemiro no serán parte de las acciones por estar suspendidos: tanto el lateral izquierdo francés como el volante central brasileño recibieron la tercera tarjeta amarilla la semana pasada en París.



PSG

Por su parte, el PSG recuperó a Neymar Jr. e irá en busca de la clasificación a los cuartos de final con estos jugadores: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Prestel Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verratti, Leandro Paredes; Neymar, Lionel Messi y Kyllian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.



A pesar de estar en ventaja, el presente del Paris Saint Germain no es el ideal. Luego del triunfo en la ida, los parisinos jugaron 3 partidos y cayeron en 2 de ellos: fueron derrotados 3 a 1 y 1 a 0 por Nantes y Niza respectivamente, ambos en condición de visitante, y vencieron a Saint-Étienne por 3 a 1 como locales.

Pero las críticas al plantel, y sobre todo al entrenador, no tienen origen en estos últimos partidos, sino que datan desde el comienzo de la temporada. El PSG no parece satisfacer las expectativas que generó con una plantilla multimillonaria, en la que se destaca el tridente ofensivo compuesto por Messi, Neymar y Mbappé. Si bien ya le sacó 13 puntos a Niza, su escolta en la Ligue 1, en general las victorias se han basado en arrestos individuales de sus super estrellas, y no en una idea colectiva de juego.

La diferencia entre el plantel del PSG y el resto de los equipos de la liga francesa es abismal, lo cual no significa que gane los partidos antes de jugarlos, pero sin dudas parte con mucha ventaja con respecto al resto. Es por eso que la Champions League, sobre todo las fases más avanzadas y contra rivales de calibre, como lo es el Real Madrid, parecen ser la vara para medir su nivel. Es más que sabido que la orejona es el gran objetivo del club.

Partido de ida

Paradójicamente, uno de los mejores partidos del PSG fue en el partido de ida frente al Real Madrid. Los franceses manejaron las riendas del partido y la pelota, aunque muchas veces de manera previsible, jugaron en campo rival y crearon prácticamente todas las situaciones de gol que hubo.

Por su parte los españoles, líderes con mucha comodidad de la liga española, se replegaron y ni siquiera pudieron aprovechar los espacios para contraatacar que dejó el dueño de casa: Kroos y Modric nunca se pudieron asentar en el mediocampo y Vinicius y Asensio no lograron explotar su velocidad y desequilibrio a pesar de que el PSG jugó muy adelantado.

Mbappé

Las alarmas se encendieron cuando Kyllian Mbappé recibió un pisotón involuntario de su compañero Gana Gueye durante el entrenamiento del lunes. En las horas posteriores al golpe, se especuló con que el delantero no fuera de la partida, pero está confirmado que jugará desde el arranque.

Lionel Messi contra el Real Madrid

Si bien los medios franceses criticaron duramente a Messi por su desempeño en el partido de ida, con el foco puesto en el penal que le atajó Courtois, el argentino fue uno de los puntos altos del equipo francés. Leo fue uno de los conductores del equipo e intentó quebrar el cerrojo defensivo de los Merengues.

La Pulga le metió 26 goles en 45 partidos al Real Madrid —2 de ellos por Champions-, equipo que es su quinta víctima favorita, solo por detrás de Sevilla, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Valencia. Además, fue autor de 14 asistencias.

Un detalle importante es que Messi le metió más goles al Madrid en el Bernabéu que en el Camp Nou: 15 contra 11.

