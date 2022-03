Halle Berry, actriz y directora de cine y ganadora de un premio Oscar, entre muchos otros, emocionó con su discurso este domingo durante la entrega de los Critics’ Choice Awards, al recibir el premio SeeHer, destinado a mujeres que desafían los estereotipos de género con sus papeles.

"La primera vez que leí el guion de Herida, que fue mi debut en la dirección, me di cuenta de que no fue escrita para alguien que fuera como yo. Así que les dije a los productores: '¿Por qué no yo? ¿por qué no puede ser una mujer negra?'. Y dijeron: '¿Por qué no?'. Más tarde me dijeron que encontrara un director. Y entonces saqué el coraje para decir: '¿Por qué no yo?'. Y ellos dijeron: '¿Por qué no?'”, relató Berry.

Y continuó: “Cuando la película salió, saqué el coraje para preguntar a alguien lo que pensaba de la película. Y él me dijo: 'Ha sido difícil ver a una mujer siendo maltratada. Me ha hecho sentir incómodo. En ese momento entendí por qué necesitaba contar esta historia, entendí su poder. Porque dije si fue incómodo ver esa historia, imagínate ser esa mujer que lo vive. Es el poder de la narración, puede despertar nuestra conciencia. Debemos tener compasión y empatía para con los demás”.

Además de ser la directora, en Herida (Bruised, en inglés) Berry interpreta a una luchadora de MMA (artes marciales mixtas) que atraviesa un mal momento: la reaparición de su hijo, al que abandonó de bebé, se da justo mientras se prepara para enfrentarse a una dura rival.



El discurso de Halle Berry

“Estoy agradecida de vivir en esta época donde las mujeres se están rebelando y estamos contando nuestras propias historias, porque nosotras vamos a escribir, producir, dirigir. Si somos lo suficientemente valientes, las protagonizaremos. Todo al mismo tiempo. Usaremos nuestra inteligencia emocional para contar historias que no quepan en las nociones establecidas, que nos muestren por completo”, añadió Berry ante los aplausos del público y las lágrimas de emoción de Lady Gaga.

“No siempre seremos bonitas y nunca seremos perfectas, pero lo que seremos siempre será honestas y verdaderas, sin importar cuán incómodo te haga sentir. Estas son las historias que tenemos que luchar para contar, y estas son las historias que el mundo necesita ver. Entonces, a cada niña que se siente invisible y no escuchada, esta es nuestra forma de decirles: te amamos y te vemos, y te mereces todo lo bueno de este mundo”, concluyó.