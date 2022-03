15 de marzo de 2022, 11 horas. Sala C de los Tribunales de San Martín sitos en avenida Ricardo Balbín 1753. Comienza el juicio a Higui, la futbolista lesbiana que se defendió de una violación grupal correctiva y pudo salvar su vida hiriendo de muerte a uno de los agresores. Día y hora históricos para las lesbianas y para todas las personas que lograron sobrevivir a ataques sexuales correctivos.

El alegato de la defensa de Higui

La defensa de Higui pronuncia el alegato de inicio:

“Señor Presidente, señores Jueces del Tribunal, señora Fiscal:

Con la prueba que ha de producirse en este debate, la defensa va a probar que el día 16 de octubre de 2016, siendo aproximadamente las 22.30 horas, al retirarse del domicilio de la calle Yrurtia 1136, de Bella Vista, partido de San Miguel, donde residen varios integrantes de la familia Recalde, la Señora Eva De Jesús fue víctima de un ataque e intento de violación grupal correctiva, dada la orientación lesbiana de la aquí imputada, perpetrado al menos por dos varones cisgénero integrantes de la mencionada familia.

La Señora Eva De Jesús, temiendo por su integridad y su vida, se defendió legítimamente con el único elemento que tenía a su disposición, causando una herida en uno de los agresores, que luego le provocó la muerte”.

Ruido en la sala. La familia Recalde y sus amigos murmuran y protestan, pero no se atreven a alzar la voz. El tribunal solo permitió el ingreso a la sala a funcionarios judiciales, abogadas y familiares directos de ambas partes.

En la defensa de Higui, las abogadas Gabriela Conder y Claudia Spatocco, quien pronunció el alegato de inicio. Del lado de la acusación, la fiscal Liliana Tricarico, presidenta de la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires. La instrucción la realizó el fiscal Germán Weigel Muñoz, quien desde el comienzo se negó a creerle a Higui y no hizo peritar el pasillo donde se produjo el ataque sexual. Los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Martín son Germán Adolfo Saint Martin, Julián Descalzo y Gustavo Alfredo Varvello.

"Una lesbiana que se defendió"

En la avenida 110 de San Martín (hoy llamada Ricardo Balbín) se abre un amplísimo abanico de militantes/activistas por la absolución de Higui De Jesús. Cientos de jóvenes cantan hoy en las calles de San Martín “Una lesbiana se defendió/ se llama Higui, queremos la absolución”.

Las marimachos pobres y las prostitutas siempre fueron el último orejón del tarro de la sociedad. Por más de un siglo en las cárceles de mujeres argentinas existieron las celdas de castigo para las lesbianas, las más lujosas eran de un metro por dos, con un camastro de cemento sin colchón. El Poder Judicial, la Policía y el Servicio Penitenciario siempre coincidieron en que el lesbianismo es delito aunque el Código Penal no dijera nunca una palabra al respecto. Durante su cautiverio en un calabozo policial, lo primero que le hicieron a Higui fue plantarle una menor en la celda a ver si “picaba”. Higui llevaba allí un tiempo, sin colchón. Le llevaron a una menor detenida por robo y la dejaron junto con un único colchón de una plaza. Higui se sentó a un costado y se dedicó a explicarle a la muchacha que tenía que dejar a su novio, porque si la llevaba con él a robar, “ese chabón no te está cuidando, no te quiere”. No ocurrió nada de lo que esos policías esperaban.

Higui, la Raulito del siglo XXI

Higui es la Raulito del siglo XXI. Futbolista, lesbiana machona, criminalizada por defenderse del último de todos los ataques que recibió desde la infancia, cuando sus padrastros la violaban y ella se escapaba al potrero para jugar al fútbol, hasta que un día no volvió más a su casa y se puso a cartonear y a sobrevivir por sus medios.

A las lesbianas machonas pobres les cabía la cárcel, y hasta no hace tanto también el manicomio. Porque a los psiquiatras les encantaba hacer experimentos con las lesbianas. La Raulito no estaba loca, solamente se salía de los cánones de normalidad institucional, igual que Higui y tantas otras chicas de las calles de tierra argentina.

La policía no le creyó a Higui, el fiscal Weigel Muñoz no le creyó a Higui. Treinta testigos desfilarán como pelotón de fusilamiento frente a Higui, todos familiares y amigos del hombre al que mató para defenderse de una violación. Higui no puede presentar testigos presenciales porque la atacaron cuando estaba sola en un pasillo.