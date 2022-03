El fiscal de la Cámara Federal de Casación de Tucumán, Gustavo Gómez, pidió al Tribunal que aparte al Juez Federal Miguel Contreras de la causa que investiga a una banda de narcotraficantes en Catamarca. La razón principal fue el “temor de parcialidad” del magistrado catamarqueño quien habría omitido algunos pasos procesales, además haber permitido que el Secretario del Juzgado, Luis Baracat siga en actuando como fedatario pese a tener una amistad con el imputado y ex camarista Juan Pablo Morales.

Gómez, decidió aceptar la recusación de Contreras que habían interpuesto uno de los defensores de los 8 imputados que tiene la causa y los fiscales catamarqueños Rafael Vehils Ruiz, Santos Reynoso y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. Ahora la Cámara de Apelaciones tucumana decidirá si aparta o no al magistrado.

En el fallo, el fiscal tucumano sintetiza los argumentos de los fiscales y del abogado explicando que las razones para pedir el apartamiento de Contreras son: “La relación de amistad entre Baracat, secretario del Juzgado Federal de Catamarca, y Morales que derivo en la inhibición del secretario interviniente en la instrucción; la paralización y corte abrupto de la investigación penal como consecuencia de los allanamientos ordenados por el Juez, truncando la posibilidad de secuestrar elementos de prueba importantes y la velocidad en la valoración de la pruebas en una causa compleja”.

De esta manera evalúa que “Las actuaciones se iniciaron el día 26 de julio de 2021 como consecuencia de la información obtenida mediante las intervenciones telefónicas dispuestas en el marco de la causa. La instrucción se sustanció, sin dar intervención al Fiscal Federal, en el ámbito del Juzgado Federal hasta el día 03 de noviembre de 2021 y dicho proveído lleva la rúbrica digital del Juez Federal Contreras y el Secretario Baracat. Sin embargo, Baracat solicitó su apartamiento de la causa, para continuar actuando como fedatario, en virtud de una amistad “pública” con el encartado Juan Pablo Morales el día 09 de noviembre de 2021”.

“Conforme a los extremos objetivos extractados es de afirmar con certeza que el Secretario, amigo de un imputado en la causa, intervino en la gestión de la pesquisa desde su origen hasta después del requerimiento de instrucción fiscal. Es decir, el funcionario que no sólo es fedatario sino que es el responsable técnico del despacho, y que por ende accede a información sensible del sumario penal, actuó sin explicitar la relación de amistad que lo une a Morales. A pesar de que, como lo señala el mismo Secretario, el vínculo de amistad es pública”, resalta Gómez.

Además aclara que “nada hizo el juez para evitar su actuación. Esta circunstancia resulta lo suficientemente grave y sirve de sustento a la pretensión de apartamiento del Sr. Juez Federal interviniente, ya que es innegable que la interacción funcional del juez y secretario está viciada por el vinculo de amistad. Sin dudas, esa relación de amistad afectó considerablemente la imparcialidad del sentenciante para decidir en el caso concreto y condicionó el dictado y el sentido de las medidas que acaecieron a posteriori de la inhibición del secretario”.

“Estamos ante una pesquisa que por el temor de la organización criminal investigada y su presunto vinculo con un abogado ex camarista penal del fuero de Catamarca tiene una relevancia social particular”, explica el representante del Ministerio Público Fiscal tucumano y aclara “la doctrina de casación dice que en causas tan sensibles para la sociedad, los poderes del Estado, la prensa, los poderes fácticos, no es posible fallar conforme a derecho si no se realiza un análisis minucioso de la norma aplicable y cómo ha sido la actuación procesal en el caso concreto, atento que el juez o tribunal además de ser imparcial, debe ofrecer objetivamente dicha imagen frente a la opinión pública”.

“A la luz de este razonamiento, la suspicacia que despierta la participación de un funcionario judicial amigo de un imputado en una investigación penal por tráfico de drogas deben ser atendida. El descontrol de la actuación del Secretario se refleja en el trámite de una causa penal con múltiples imputados y escuchas telefónicas durante 98 días. Sin embargo, el proceso continuo su tramitación hasta que la causal de inhibición se tornó indisimulable ante a la actuación del Fiscal Federal de grado. No resulta redundante remarcar que los días de escuchas telefónicas acaecieron, uno tras otro, sin darle participación al Ministerio Público Fiscal desconociendo de esta manera el imperativo consagrado en el artículo 120 de la Constitución Nacional”, señala.

Por esta razón, concluye en aceptar la recusación de Contreras y aclara que “parece razonable designar a un magistrado federal de la provincia de Tucumán y trasladar allí las actuaciones ya que la versión digital exhibida por el sistema Lex 100 es de fácil acceso por cualquier empleado, funcionario o magistrado que actúe ante el Juzgado Federal de Catamarca”

La causa

Morales fue imputado el 8 de noviembre junto a 7 personas más: Marco Antonio Rearte, Domingo Sebastián Frías, Pablo Andrés Frías, Gabriel Lazarte, Emilce Aráoz, Roque Vizgarra y Ramón Baigorrí, luego de una investigación concretada por Gendarmería Nacional.

El 7 de diciembre, el juez Contreras elaboró una resolución y dictó la falta de mérito sólo para Morales.

En sus fundamentos para la recusación, los fiscales explicaron el alcance de la banda narco: “la presente pesquisa permitió develar el funcionamiento de un entramado delictivo, compuesto por una serie de individuos -entre ellos Juan Pablo Morales. Concretamente, la organización se proveyó de cocaína y marihuana, -aunque no se descartan otros estupefacientes- en provincias del norte argentino, tales como Salta y Tucumán, manteniendo negociaciones con diferentes personas ubicadas en dichas latitudes, para luego transportar la mercadería ilícita a las provincias de Catamarca y La Rioja, a los efectos de distribuirla entre sus revendedores, no descartando que la banda haya abastecido también a mercados de mayor envergadura, como el de la Ciudad de Buenos Aires”.

