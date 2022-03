La comunidad educativa de la escuela 1251 Víctor Cue, de Junín 7157, reclama un edificio propio, y advierten sobre la urgencia de obtener una respuesta. Para ello, elevó una carta para alertar sobre "la grave situación" en la que está funcionando la institución. Madres, padres, alumnas, alumnos, centro de estudiantes, docentes, no docentes y asistentes escolares se unieron para difundir las falencias de su cotidianidad. "No tenemos aulas suficientes, no tenemos sala para docentes y asistentes escolares, no tenemos preceptoría y secretaría, no tenemos salón de usos múltiples, no tenemos biblioteca, por tal motivo los libros se encuentran apilados en cajas o armarios de oficina, no tenemos patio y los baños no son aptos para los más de 300 alumnas y alumnos", enumeraron. La 1251 funciona en la plana alta de la escuela primaria 1095 Luis Chorroarin.

Si tienen que convocar a una entrevista con algún familiar responsable, "sea por necesidad pedagógica o solicitada por los mismos", no hay lugar para hacerlo. "Sumado a esto, somos anexo de la Escuela de Educación Secundaria Orientada 251 “Dr. Víctor Bibian Cue”, que funciona a más de 2 kilómetros de distancia, en Avenida Génova 3258". Esto nace de la derogación de la Ley Federal de Educación, ya que las primarias que tenían 8° y 9° año de la E.G.B (Educación General Básica) pasaron a ser anexo de las escuelas secundarias, convirtiéndose en primer y segundo año. "El problema comenzó a partir de que muchas alumnas y alumnos que finalizaban el segundo año, no tenían otra institución en el barrio para culminar los estudios secundarios, lo que producía el abandono de la educación media. Por tal motivo comenzamos a solicitar al Ministerio de Educación la posibilidad de crear cursos y cargos para que pudieran finalizar su trayecto secundario en la misma institución. Y así fue que a partir del año 2016 se comenzaron a crear los cursos y cargos necesarios, en primer lugar tercer años y luego se avanzó con el resto. Si bien como comunidad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos del logro, el pedido se concretó a medias, ya que junto con la ampliación de la escuela secundaria también se pedía un edificio propio porque ya no era ni es coherente seguir construyendo una escuela sobre otra", explican desde la comunidad.

No fueron escuchados. "Hoy estamos en una situación caótica. Vale aclarar que hasta salimos a buscar terrenos, encontrando públicos y privados. Frente al cambio de gobiernos tuvimos la esperanza de que la situación cambiara y más con una pandemia. No fue así y se continuó trabajando en situación de hacinamiento, sin las comodidades lógicas para un verdadero aprendizaje y sin ningún tipo de consideración a nuestro pedido. Este 2022 la realidad se volvió más dura. Cursos con más de 70 educandos y faltantes de mobiliario y recursos didácticos, entre otras ¿Cuál fue la “solución” que implementó este Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe? Crear otro tercer año para descomprimir el actual, el cual deberá funcionar en un aula de la escuela primaria", cuentan desde la comunidad educativa.

Por eso reclaman un edificio propio "en algunos de los terrenos situados frente a nuestro establecimiento, uno de los cuales es propiedad municipal y otro provincial, proyectando en concreto un Espacio Integral de Educación Completa para el Barrio Fisherton Indutrial".