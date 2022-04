A falta de doce puntos en disputa para definir los clasificados a cuartos de final, Newell’s recibe a Banfield con la aspiración de apuntalar sus ilusiones en la Copa de la Liga. La Lepra está en el tercer puesto y para mantenerse en zona de clasificación deberá vencer a un rival que llega a la ciudad a poner en juego sus últimas posibilidades en el campeonato. Javier Sanguinetti renueva el ataque con el debut de titular de Djorkaeff Reasco y los ingresos de Justo Giani y Ramiro Sordo, al tiempo que en el arco tiene nueva oportunidad Mauricio Arboleda.

Con 19 puntos, Newell’s está tercero en su zona, siendo uno de los primeros cuatro que clasifican a cuartos de Copa de la Liga. Quedan cuatro fechas, dos de local, y una de ellas es esta tarde ante Banfield, que con 14 unidades está a cuatro puntos del cuarto puesto. Por lo cual para la visita solo una victoria hoy lo pondrá en la pelea en el tramo final del torneo. El Taladro juega además Copa Sudamericana, donde tuvo un triunfo y una derrota, lo que lo obliga al entrenador a pensar hoy en el parque Independencia en la ausencia de algunos titulares. El equipo viene de caer ante River aunque hizo un buen partido y se vio perjudicado por fallos arbitrales, incluso a pesar de ser revisados por el VAR.

En Newell's, en cabmio, esta tarde habrá novedades en la formación. Sanguinetti se decidió por hacer cambios en la ofensiva. Sale Nicolás Castro, de muy bajo nivel, pero también Juan Garro y Francisco González. El técnico apuesta por jugadores en plenitud física, como Reasco, Sordo y Giani. El delantero ecuatoriano siempre tuvo buenas actuaciones en los minutos que jugó en cada partido y hoy tendrá su primer compromiso de titular. Sordo, por su parte, hace semanas que estaba por ganarse un lugar en el once inicial y el técnico lo premia esta tarde luego del gol de la victoria anotado ante Patronato. Giani se hizo un lugar por el buen ingreso que tuvo el viernes ante Patronato y en el arco Arboleda reaparece por lesión muscular de Ramiro Macagno.

En las boleterías del Coloso del Parque se venderán entradas a partir de las 9. En puerta 8, solo populares a 1300 pesos. En puerta 6 las plateas, tanto para socios como para no socios. El socio podrán tener un lugar en las plateas por 1700 pesos y quien no es socio deberá pagar tres mil pesos. A la tribuna oficial los socios podrán ingresar por solo 800 pesos mientras que para no socios habrá que pagar 2.100 pesos.

Newell’s: Arboleda; Méndez, Lema, Ditta, Luciano; Pablo Pérez, Fernández, Reasco; Giani, García, Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Banfield: Bolognia; Abecasis, Coronel, Tanco, Quinteros; Maciel, Domingo, Galoppo, Cabrera; López o Perales, Urzi. DT: Diego Dabove.

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 14

TV: TNT Sports