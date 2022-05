Fueron más de 17 mil las visitas que se registraron el último sábado por el Día Internacional de los Museos. A través de 60 actividades destinadas a toda la familia, la ciudadanía salteña se hizo presente en los más de 20 museos provinciales, nacionales, municipales y privados, que se sumaron al evento internacional.

De ese número de instituciones se destaca el Museo de Bellas Artes de Salta, que resulta el primero a nivel provincial y uno de los más antiguos del país. Fue el 9 de julio de 1930 la fecha en que efectivamente crearon este primer museo público de Salta.

El nombre elegido para ese momento fue Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, y su primera sede fue el edificio del Consejo de Educación, donde está el actual Museo de Arqueología de Alta Montaña, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 77. La idea de su creación fue del ingeniero Rafael Patricio Sosa.

El subsecretario de Patrimonio Cultural de la provincia, Diego Ashur, se detuvo en la figura Sosa y destacó que se trataba de una persona vinculada íntegramente a la política, pero que "le gustaba el mundo cultural". El ingeniero supo ocupar distintos cargos públicos, entre los que se destacaron sus cargos como ministro de Educación, de Hacienda y de Gobierno, durante esas décadas.

Fue Sosa quien impulsó el armado de una comisión entre Salta y Buenos Aires, lo que le permitió conseguir una serie de donaciones de obras de artes que provenían del Museo Histórico Nacional y del Museo de Luján. Las mismas fueron colocadas en las instalaciones del Concejo de Educación, pero Ashur comentará que estuvieron por poco tiempo en el lugar, menos de un año.

"De ahí las obras fueron trasladadas a Caseros al 900", en pleno centro salteño, hasta 1945. Durante ese período se realizaron muestras intermitentes de las piezas artísticas. Y después de haber logrado la restauración y expropiación del Cabildo de Salta, el museo es trasladado a la Planta Baja del edifico. Desde ese momento comienza a funcionar como museo histórico del norte, y no sólo se encuentran las obras provenientes de Buenos Aires, sino que las piezas van a convivir con algunas obras de colección, que mayoritariamente supieron ser religiosas.

Recién en 1981, las colecciones fueron divididas y las obras de artes plásticas fueron trasladadas a la Casa de Arias Rengel en la calle Florida 20, tras ser declarado monumento histórico nacional bajo el nombre de Museo Provincial de Bellas Artes. Mientras que en el Cabildo, se mantuvieron las piezas que respondían más a su carácter histórico.

Esta división se dio por la firma de un Acta entre los delegados de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y la Comisión de la Provincia.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2008 el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, inauguró la remodelación de la Casona Usandivaras, la cual alberga actualmente al Museo de Bellas Artes de Salta. Esta construcción es de estilo francés, de principios del siglo XX y fue inaugurada con muestras del invaluable patrimonio artístico de la Provincia.



El edificio posee más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y ha sido restaurado, ampliado y adaptado a su nueva función. El Museo cuenta con 245 metros cuadrados de espacio expositivo para muestras temporales en la Planta Baja y 166 metros cuadrados, en el Primer Piso, destinado a la colección permanente. También dispone de una biblioteca especializada, un auditorio, una tienda y un bar.

La vuelta de rosca

A pocos meses de cumplir 92 años, Ashur manifestó que desde su área y la dirección del Museo, a cargo de Marcela López Sastre, tienen el objetivo de darle "una vuelta de rosca" a la concepción propia de la institución. "Peleamos y logramos por primera vez que se incorporen como piezas de arte, y no como históricas, piezas y bienes existentes previos a la colonia", expresó, es decir, en reconocimiento a los pueblos preexistentes.

Aseguró que esta pelea resulta importante porque es necesario remarcar que "los fenómemos estéticos no son propios de las conquistas y que no iniciaron con el arte europeo". Para el funcionario partir desde una concepción europea hace parecer que "los pueblos que habitaron antes, no tuvieron manifestaciones estéticas, y sí las tuvieron".

Por eso dijo que "para nosotros nos fue importante incorporar las piezas". En primer lugar, para mostrar que el arte contemporáneo y moderno no es producto de la influencia de otras producciones y de otros lugares, sino que también emergen del contexto propio. A modo de ejemplo, afirmó que no se pueden comprender a grandes artistas locales modernos, como el salteño Carlos L. García Bes (Pajita), si no hay una comprensión del lugar donde desarrollaron su arte.

En segundo lugar, las incorporaciones permiten relativizar el concepto de bellas artes, que, a su entender, sigue ligada, en su mayoría, a un arte y una estética europea. "Hoy estamos dando esta nueva visión y proponiendo al visitante que podamos reflexionar sobre las estéticas anteriores a la colonia", precisó Ashur.

Esa decisión también resulta el máximo desafío del Museo, pues reconocen que en Salta existe un alto valor estético que está presente en las tradiciones provinciales, y que también permiten la disputa en América Latina. A modo de ejemplo, dijo que un cuadro no es más que un tapiz, sino que "son distintos soportes con otras estéticas".

Incluso se remontó a la fundación del propio museo provincial, donde se mantenía una idea de traer obras desde Buenos Aires porque daban la garantía que "lo estéticamente importante estaba en otro lugar". Y que además impregnaba su efecto pedagógico ya que era llevado a Salta para "aprender lo que es arte".

"Eso es claramente una visión opuesta a la contemporánea y es ahí cuando remarcamos que queremos destacar que también existe una visión local", y que tranquilamente pueden convivir con otras piezas artísticas, indicó Ashur.

Entre sus colecciones, el Museo cuenta con: Arte Religioso del Siglo XVIII; Arte del Siglo XIX; obras de artistas como: Ernesto Scotti, Aristene Papi, Ramiro Dávalos, Guillermo Usandivaras, María Martorell, Carlos L. García Bes (Pajita), Luis Preti, Osvaldo Juane, Jorge Hugo Román, Rodolfo Argenti, Elsa Salfity y tantos otros artistas salteños que dejaron su impronta en el arte de principios y mediados del siglo XX.

Además, el Museo posee una Sala de Arte Precolombino, que integra a la colección permanente manifestaciones de nuestro pasado prehispánico de la que se nutrieron muchos artistas locales