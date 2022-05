Aunque el Ministerio de Salud logró ayer solucionar (al menos por el momento), el conflicto en el Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en el norte provincial (Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín), ayer se advertían renuncias a los cargos y a las guardias de la gerencia del Hospital "Oscar H. Costas", en el sur provincial (ubicado en J.V. González, ciudad cabecera del departamenteo de Anta).

El hasta ahora gerente del hospital anteño, Eduardo Acuña, afirmó a Salta/12 que junto a dos gerentas del Hospital presentarán hoy sus renuncias ante el ministro de Salud, Juan José Esteban. Aseguró que se sumarán las dimisiones a las guardias de "la mayoría de los profesionales médicos".

La decisión se tomó tras un informe que realizó la nueva gerenta administrativa del Hospital, Marina Guanca, que Acuña afirmó, fue designada desde el Ministerio de Salud hace un poco más de dos semanas.

El informe que remitió la cartera sanitaria a Salta/12 indica que existieron algunas irregularidades en el manejo de la institución hospitalaria en un diagnóstico de situación realizado por Guanca.

Ante ello, el Ministerio de Salud decidió que desde ayer "agentes de la Unidad de Sindicatura Interna constaten lo indicado por la gerenta en el nosocomio".

Entre otras presuntas irregularidades se indicó que existe un faltante real de más de 4.300.000 pesos sin que se hayan encontrado, "registros o comprobantes de compras (con facturas correctas o incorrectas) que acrediten el destino del monto". Se los acusa de haberlo hecho por un año al menos "sin tener comprobantes o sin haber seguido el circuito normativo de compra o contratación de servicios que fija la ley 8072 de contratación de la Provincia".

También se apuntó a la "sobrecarga de horas guardias a profesionales y no profesionales del establecimiento. Horas guardias que fueron pagadas por la cartera sanitaria y que no hay registro de cumplimiento". Por ejemplo, se afirmó que por normativa hay pagos de hasta 120 horas guardia a servicios de odontología o cardiología, y se otorgaron 360 mensuales. Se acusó además de dar horas guardias "a los servicios de Endocrinología y de Psicología, cuando el reglamento marca que no son servicios contemplados como urgencia y emergencia". También se indicó que "se contrató a un agente para desempeñarse como facturador, siendo que el nosocomio no puede contratar y, más aún, teniendo personal administrativo".

$78 mil por mes para compras de insumos

No se puede malversar la pobreza. Esa fue la idea expresada por Acuña al afirmar que además de no proveer de recursos humanos suficientes para atender a una población estimada en 80 mil personas, la provincia solamente gira 78 mil pesos por mes para la compra de insumos.

En el escrito que envió la cartera sanitaria a este medio se confirmó que "el hospital recibe del Ministerio de Salud Pública, al igual que todos los hospitales con nivel de complejidad 3, fondos permanentes de alrededor de 78 mil pesos". Se agregó que "en el caso de aquel establecimiento que tenga un gasto promedio mensual, mayor al monto, puede gestionar una ampliación o actualización presupuestaria", una gestión que se aseguró "no fue realizada" por el hospital anteño.

"Me identifico totalmente con la situación de (el ahora ex gerente del Hospital de Tartagal, Santiago) Payo", afirmó Acuña. Ello en tanto se lo salió a acusar del presunto manejo irregular del Hospital tras los reclamos que realizó ante el Ministerio de Salud para que se mejore el presupuesto enviado.

"Es fácil matar al mensajero. Pero yo puedo renunciar e ir a trabajar a la parte privada", indicó el médico al sostener que Guanca llegó al Hospital designada por el Ministerio de Salud y sin contar con título habilitante para realizar las tareas de diagnóstico de situación. "Nos acusó a diestra y siniestra", afirmó al indicar que es por esta situación que se sintieron agraviados tanto él, como Fátima Castro y Natalia Sorayre, gerentas de Atención a las Personas y Sanitaria del centro sanitario. Añadió que ya solicitó un informe de auditoría pero a realizar por organismos a cargo de hacerlo o los cuerpos contables.

Acuña no descartaba ayer realizar una presentación judicial contra Guanca. Por su parte, el ministro de Salud Juan José Esteban adelantó que hoy tendrá una reunión con el equipo gerencial a raíz de esta situación.

La misma gerencia pero sin Payo

Ayer Esteban, en consenso de quienes trabajan en el Hospital, dejó designada como gerenta a Lorena Torres, quien fuera la subgerenta en la gestión de su antecesor, Santiago Payo.

Tras la manifestación que se realizó desde el Hospital a media mañana, se levantó el acampe que habían iniciado el lunes de la semana pasada agentes de Salud que tenían contratos hospitalarios de 36 mil pesos mensuales por 6 horas de trabajo diarias. Según un manuscrito que firmaron ayer algunos delegados gremiales y funcionarios de Salud, los agentes tendrán hasta el 30 de este mes para regularizar los papeles que necesitan a fin de firmar un contrato formal.

Según lo indicado por voceros de la protesta, ayer a las 14 debían volver a sus lugares de trabajo, pese a no estar formalizados aún.

El primero de junio se espera saldar las deudas salariales que mantienen con quienes estuvieron con la medida de fuerza, y su regularización contractual.