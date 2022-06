Rubén Dusso, es vicegobernador de Catamarca y uno de los principales impulsores del proyecto que pretende federalizar la salida de la producción del centro, norte, y este del país hacia mercados asiáticos por Chile: el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco.

En el marco de la presentación del proyecto, que tuvo lugar en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción, Dusso destacó detalles particulares sobre el potencial de la provincia en la escala de producción mundial: "Catamarca tiene el litio, tiene el cobre y tiene energías limpias como la geotérmica de sus volcanes, capaces de aportar los megavatios necesarios para alimentar dicha industria", aseguró.

La presentación se llevó a cabo con la exposición "De Catamarca al mundo", con presencias internacionales como el embajador de Australia en Argentina, Brett Hacket, el representante de la embajada de EEUU, Marcelo Andhem; representantes de empresas de China, Australia y Argentina, y de la Empresa Minera del Estado Camyen (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado).

El funcionario destacó además las ventajas que el proyecto del Corredor representa para las provincias y países limítrofes involucrados, para hacer llegar su producción a los mercados de oriente vía puertos chilenos del Pacífico.

Dusso señaló que la vía implica un ahorro estimado de 15 días respecto a la salida atlántica; tanto en relación al tiempo, ya que el viaje a Oriente a través de los puertos de Atacama (Chile) es más directo; así como en cantidad, ya que la profundidad de las aguas trasandinas permiten cargas en buques de hasta 400mil toneladas en comparación a las 50mil toneladas que permiten los barcos salientes desde Buenos Aires o Rosario.

Se refirió además a las obras de infraestructura necesarias para el.avance del proyecto, como los puertos multimodales de carga; y la construcción de vías férreas hasta el Paso de San Francisco.

Federalismo y oportunidades

Dusso adelantó la relación entre desarrollo y sustentabilidad a las que aspira Catamarca: "Si no hay inversión, no hay empleo. No debemos tenerle miedo a las oportunidades. La situación viene inmejorable para Catamarca. Cuando se habla de la huella de carbono, y se habla de que hay que terminar con los combustibles fósiles, objetivos del 2030 para el mundo en materia de sustentabilidad y todo lo que hace que vivamos mejor en este mundo, nuestra provincia se pone en el primer lugar, no solo por el litio, que se demanda cada día más para la electromovilidad, sino también la generación de energía limpia".

Desde el inicio, el proyecto marcó el debate entre las provincias respecto a las desventajas de mercado entre el interior del país y Capital Federal: "Es dura la pelea con Buenos Aires pero esto es lo que nos tiene que unir para poder poner las cosas en su valor", remarcó Dusso.

Recordó además que cuando el presidente Alberto Fernández habló hace dos años de la importancia de desarrollar el Corredor Bioceánico, luego un ministro de la Nación dijo que el proyecto era caro: "Pero no fue caro cuando nos levantaron los ferrocarriles en los 70, quebrando las economías regionales. Para cambiar la realidad entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Habría que ver qué pasa si Buenos Aires viviera con la situación de Catamarca, con el 75% de los hogares desconectados de Internet", remarcó.

Leé además: https://www.pagina12.com.ar/346026-presentaron-el-trazado-del-corredor-bioceanico-ferroviario

"Estar condenado todo el tiempo a pasar adversidades, no creo que a ninguno le guste. Estamos cerca de un gran momento, pero eso no alcanza. Tenemos que crecer todo lo que haya que crecer para que sea el momento. Con los recursos que Catamarca va a generar con el litio, podría llegar incluso a financiar su propia obra ferroviaria desde Tinogasta hasta el paso de San Francisco, dejando a la Nación la tarea de restituir las vías hasta Tinogasta que nos quitaron décadas atrás. Catamarca tiene el litio, tiene el cobre y tiene energías limpias como la geotérmica, de sus volcanes, capaz de aportar los megavatios necesarios para alimentar dicha industria del litio. Catamarca tiene todas las posibilidades para crecer", aseguró.

Fueron disertantes en el encuentro, además, la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, Verónica Soria; el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico; y el director de Planificación, Pablo Quiroga.