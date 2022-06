Zaira tiene 9 años y es fanática de Lali Espósito. Apenas se enteró de que la artista brindaría uno de sus shows en Mar del Plata empezó una campaña para poder ir a verla: empezó a vender bolsitas con dibujos para colorear a $10 a la salida de la escuela. Su historia llegó nada menos que a la propia Lali, que no dudó en invitarla y hasta dijo que quiere conocerla.

“¡Wow! Acabo de ver esto. Qué emoción tan grande su esfuerzo y su amor! Será bienvenida a mi show. Muero por darle un abrazo a Zaira. Acá a disposición para todo”, escribió la artista en su Twitter sobre el recital que dará el 16 de julio en esa ciudad en el marco de la gira “Disciplina Tour”.

Zaira vive en Punta Mogotes. Va a la escuela y a clases de canto y danza en el Teatro Corrientes, donde le permitieron poner su puesto de venta de dibujos. Su fanatismo por “Lali” surgió en la pandemia, cuando se entretuvo durante horas escuchando, viendo videos e imitando las coreografías de la cantante “sin parar”, detalló su mamá Judith.

“Cuando vi el precio de las entradas, le expliqué a Zai que iba a ser muy difícil que podamos ir. El único que tiene trabajo es mi marido y tenemos cuatro chicos. Además, son tres las entradas que deberíamos comprar en caso de ir: una para ella, otra para su hermanita y otra para el papá o para mí, ya que no pueden ir solas”, contó al medio local 0223.

"Le expliqué las dificultades y ella, en su inocencia, me dijo que podía pedir prestada una impresora y vender los dibujitos. Le dije que sí, para que por lo menos se quedara con la sensación, si no llegaba a juntar la plata, de haberlo intentado. No puedo creer lo rápido que se viralizó todo y lo que es capaz de hacer Zai por cumplir su sueño", agregó.

Hasta el momento, Zaira llevaba vendidos 290 dibujos y estaba a punto de incorporar ilustraciones con el abecedario y tablas de multiplicar a su stock. Sin embargo, en medio de su campaña para obtener dinero, su historia llegó a la cantante, quien la invitó a ser parte del show.



Disciplina Tour: dónde va a cantar Lali Espósito

El "Disciplina Tour" arranca con una doble fecha el 23 y 24 de junio en el estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, las entradas para ambos shows están completamente agotadas desde el mismo día de su lanzamiento.

Luego, la cantante pop recorrerá diversos puntos del país. En la provincia de Santa Fe, visitará la capital el 22 de julio en la Estación Belgrano y luego el 31 del mismo mes volverá para presentarse en el Metropolitano de la ciudad de Rosario.

En el medio, una parada intermedia la llevará a Córdoba, donde brindará un espectáculo en la tradicional Plaza de la Música el 30 de julio.

Finalmente, y tras una serie de shows en La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, Salta y Bahía Blanca, Espósito cerrará su gira nacional el 27 de agosto con otro show en CABA, en el Movistar Arena.

La gira internacional se iniciará en Montevideo, Uruguay, el 13 de agosto, y seguirá el 18 en Santiago de Chile. La tercera fecha será el 26 de noviembre en Lima, capital de Perú, y aún se esperan más fechas por anunciar.