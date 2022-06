Un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) tomó esta noche de manera pacífica las instalaciones del centro educativo en reclamo del desplazamiento de un docente que fue denunciado por "mirar pornografía infantil" y amenazar al estudiante que lo denunció.



La presidenta del Centro de Estudiantes del CNBA, Victoria Liascovich, dijo a la agencia Télam que el profesor acusado "amenazó a quien lo denunció encerrándolo en la vicerrectoría y amenazándolo con bajarle todos los dientes".



Otro de los reclamos estudiantiles está relacionado con el pedido de desplazamiento de un integrante del personal no docente que trabaja en el campo de deportes del Colegio, ubicado en Costanera Sur, que "está condenado a tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de una menor de edad conviviente con él".



"Lo que pedimos es el desplazamiento de estas dos personas del contacto estudiantil y además pedimos una formación obligatoria a todo el personal docente, no docente y autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires en Educación Sexual Integral (ESI)", señaló Liascovich.



A través de un comunicado, las autoridades del CNBA confirmaron esta noche la toma del colegio y describieron la situación como "totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa".



Señalaron como resultado de la toma, "decidida en asambleas estudiantiles celebradas en los tres turnos", quedarán "suspendidas todas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio".



"Con respecto a la situación del docente mencionado, aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones. Cabe destacar que en el año 2019 esta información ya fue transmitida a los estudiantes; y durante este año, en reiteradas ocasiones, frente a las autoridades del Colegio y de la Secretaría de Educación Media de la UBA, se les volvió a suministrar la misma información", señaló el comunicado firmado por la rectora Valeria Bergman.



El escrito asegura que el profesor denunciado, "ha presentado el 5 de abril del corriente año la renuncia condicionada a todos sus cargos según consta en Resolución de Rectoría CNBA N°195/2022, a la espera del beneficio jubilatorio".



"Finalmente, en lo que respecta a la información publicada por el Centro de Estudiantes en sus redes sociales sobre personal no docente, informamos que, habiendo tomado conocimiento en el día de la fecha, hemos iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada", afirmaron las autoridades.