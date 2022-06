El Ministerio de Transporte de la Nación publicó ayer en el Boletín Oficial los montos asignados al transporte de pasajeros del interior por 3.850 millones de pesos para julio, agosto y septiembre, lo que representa un 10% de incremento, y por 4.500 millones para octubre, un 16,9% adicional, totalizando 16.050 millones. De esta manera, los subsidios alcanzan el límite de los 38 mil millones de pesos asignados en el DNU que reestructuró el Presupuesto 2022. En ese marco, se aguarda por el avance del tratamiento de la Emergencia en el Transporte en la Cámara de Diputados nacional que, de aprobarse, destinaría subsidios para todo el año por 59.500 millones de pesos. La situación es seguida con preocupación porque tanto empresas como provincias y municipios advierten que los subsidios no alcanzan a cubrir los desfasajes generados por el contexto inflacionario, y tienen dificultades para sostener el sistema. "Hay que esperar un poco que aclare el panorama y si avanza alguna ley en Diputados, si no vamos a estar complicados", dijo el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, luego de conocerse la resolución.

El artículo 1° de la Resolución 421/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial por el Ministerio de Transporte de la Nación establece la distribución correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país por 16.050 millones de pesos. Con los 22 mil millones ya girados, la cifra cubre hasta octubre los 38 mil millones de pesos en subsidios asignados en el DNU, lejos de los 46 mil millones que la cartera de Transporte nacional había decidido destinar en el Presupuesto rechazado.

Ante los reiterados reclamos de gobernadores e intendentes, las miradas están puestas en la Cámara de Diputados de la Nación que está tratando la Emergencia en el Transporte -ya fue aprobada por la Comisión de Transporte y girada a la de Presupuesto- que destinaría 59.500 millones de pesos para todo el año, una cifra que le daría mayor certidumbre al sistema. Paralelamente, los legisladores continúan debatiendo otros proyectos que apuntan a la cuestión de fondo, entre ellos uno presentado por el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, para terminar con la inequidad de los subsidios con el AMBA.

La oficialización de los subsidios asignados para los próximos cuatro meses no cambia demasiado el panorama para el transporte del interior, que clama por mayores partidas para sostener el sistema. Ayer, el titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, advirtió en declaraciones a Radio 2 que no van a poder afrontar el pago del salario de junio y el aguinaldo a los choferes. De todos modos, Miatello dijo a este diario que si las partidas asignadas llegan en tiempo y forma se podrían abonar. "Después veremos cómo seguimos, pero necesitamos que Diputados avance con la Emergencia", agregó el funcionario.

Por su parte, el secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello, fue consultado por los proyectos que se están tratando en la Cámara Baja nacional para equilibrar los subsidios. "Si se dan más millones de pesos en subsidios pero la inflación sigue en alza ese dinero no va a alcanzar", consideró el dirigente gremial, para luego advertir que "si las partidas de este mes no se entregan vamos a tener problemas".

Sobre la problemática que enfrenta el transporte de pasajeros por la falta de gasoil, el titular de la UTA afirmó que por el momento la situación no es tan crítica. "Lo que puede pasar es que se agrave si se extiende. Si bien las empresas trabajan con compras programadas, esto no quiere decir que no pueda haber un problema", indicó.