La joven Agostina Trigo, quien había sido vista por última vez el domingo pasado cuando había concurrido a una presunta entrevista para trabajar como niñera, fue encontrada este miércoles asesinada a puñaladas en un galpón abandonado de la localidad mendocina de San Martín. "Está confirmado que es el cuerpo de Agostina", dijo el tío de Agustina, que tenía 22 años y era madre de una niña de 4.



El hallazgo del cuerpo se produjo en un galpón abandonado ubicado en las calles Robert y Carril Norte del distrito de Buen Orden, 45 kilómetros al este de la capital provincial, mientras personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaba un rastrillaje.



Horas más tarde, el intendente de San Martín, Raul Rufeil, llegó al lugar del hallazgo y dijo que es "altamente posible" que sea el cuerpo de Carla Agostina Trigo. Pese a la confirmación de la familia, los voceros policiales aseguraron que en las próximas horas se realizará un análisis de huellas dactilares para constatar la identidad de la víctima.

Según confirmaron los peritos que trabajan en la zona, el cuerpo presentaba una lesión de arma blanca en la espalda que sería la causante de la muerte.



La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la comisaría 12ª y del fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi. El crimen, según informaron medios locales, es investigado como femicidio.

La desaparición

Trigo fue vista por última vez el domingo, cuando alrededor de las 20.30 salió de su domicilio hacia una supuesta entrevista de trabajo con un hombre que la había contactado por Facebook.

"(Agostina) Nos había dicho que había conseguido trabajo para ir a cuidar a un nene, cuyo papá era camionero y que los niños vivían con la abuela y una niña de 15 años. El hombre lo que más necesitaba era una persona para el niño. A ella le interesó porque necesitaba trabajar y tiene a su nene de 4 años", contó su abuela Gladys a Todo Noticias.

Según relató la mujer, el hombre le había pedido a Agostina que la entrevista fuera el domingo porque llegaba el viernes de un viaje. "Desconfié y le dije ‘Agostina, no vayas, es tarde’. Pero ella tenía entusiasmo de salir a trabajar, ella necesitaba este trabajo", dijo la abuela.

Ese domingo, continuó Gladys, Agostina "se puso una calza negra, zapatillas deportivas negras y un camperón largo y se fue, se tomó el micro en la esquina de su casa" rumbo a la plaza de Buen Orden. Minutos después, la abuela le envió un mensaje de audio "preguntándole si estaba en el trabajo", a "lo que Agostina respondió que se acababa de bajar del colectivo y que estaba esperando en la parada al hombre, a que la vaya a buscar".

"Ahí le mando un audio y le pido que me mande su ubicación. Y ya ese WhatsApp no le llegó", lamentó Gladys. El lunes, al ver que Agostina no volvía y que seguían sin poder comunicarse con ella, los familiares presentaron una denuncia en la Oficina Fiscal de la Comisaría 12ª.

Por el momento, los investigadores no lograron identificar al hombre que habría contactado a la joven con el argumento de una entrevista de trabajo. En estas horas, se analizan las cámaras de seguridad de la plaza de Buen Orden, con el objetivo de descifrar cómo fueron los últimos momentos de Agostina antes de perder contacto con sus familiares.



Según Gladys, las cámaras muestran a Agostina bajar del colectivo, luego se ve cómo espera que la pasen a buscar y después se observa la llegada de un auto blanco. "Ella fue entusiasmada a ese trabajo y esa persona se la llevó”, denunció la mujer.