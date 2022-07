El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE), a los ministros de la Corte Suprema y a las máquinas de votación electrónica, durante una reunión de gabinete, a la que asistieron 22 ministros, los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea y un representante de la Armada.

Bolsonaro aseguró que solo aceptará los resultados de la elección presidencial si el TSE incorpora las sugerencias que hicieron las Fuerzas Armadas sobre la seguridad en las de las máquinas de votación electrónica, según informó Globo.

El mandatario dijo no entender por qué el Tribunal no toma esas sugerencias y dijo que no participará en las elecciones si no son "limpias". Además, sostuvo que el TSE está realizando un montaje en su contra, y que no acepta ni siquiera preguntas sobre las urnas.

“Yo no quiero un golpe. Los que quieren un golpe no intentan llegar a un acuerdo”, habría dicho Bolsonaro, según señalaron algunas fuentes que estuvieron presentes en la reunión.

Los relatos de los participantes indican que el tema las máquinas de votación electrónica ocupó casi la mitad del encuentro con su gabinete, del que se esperaba que hable sobre los logros del gobierno de cara a su campaña electoral.