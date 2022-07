Cristina Fernández de Kirchner volvió a insistir esta tarde en la necesidad de transformar los planes sociales en empleo genuino en su presentación en el calafate, Santa Cruz, durante la inauguración del nuevo Cine Teatro Municipal de esa ciudad. La vicepresidenta aseguró que esto es posible "porque ya lo hemos hecho", en referencia a la disminución de planes sociales durante su gestión.

"Al año 2015, cuando entregamos el gobierno, de aquellos 2.200.000 planes apenas quedaba un 10% y que además se habían desarrollado dos formidables programas, Argentina Trabaja y Ellas Hacen", dijo Cristina Kirchner, al encabezar el acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.

En este marco, la vicepresidenta pidió al gobierno nacional transformar los planes sociales en políticas activas: "Esto lo digo porque lo hicimos y se puede ser mejores. Con estos programas tuvimos más de 30.000 cooperativistas que han obtenido su título primario o secundario, y han sido protagonistas de obras importantes en todos los municipios", remarcó.



Tras el acto, la vicepresidenta posteó en Twitter, al término del acto, un informe pormenorizado de los alcances de ambos planes sociales, y agregó que estos programas lograron resolver, en gran medida, la problemática del empleo:“el 100% de las personas que recibió estos planes tuvo capacitación en obra, por lo que luego volcó este aprendizaje en trabajo; se hicieron obras reales”, resaltó.

Y añadió a modo de resumen: "El programa "Ellas Hacen" estaba destinado a la generación de trabajo digno. Las trabajadoras enmarcadas en esta iniciativa accedieron a formar parte de la Economía formal, lo que les garantizó a muchas poder salir de hogares donde eran maltratadas, y valerse por sí mismas", sostuvo.



"Argentina Trabaja"

Este programa fue creado en agosto de 2009,establecía la generación de puestos de trabajo, acompañado de una capacitación y la promoción de la organización cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura.

Los requisitos para ingresar al programa eran: estar desocupado; tener domicilio en alguna de las provincias donde se implementaba el programa; no tener ingresos de algún otro programa o plan social; no estar registrado como empleado, empleador o monotributista, jubilado o pensionado, ni percibir un seguro de desempleo; y estar incluido en una de las cooperativas asociadas al programa.



En 2010, su primer año de funcionamiento, el programa alcanzó los 150 mil beneficiarios, según datos de diciembre de ese año. En ese período el plan solo alcanzaba a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán. En diciembre de 2015 alcanzó a 107 mil beneficiarios de 15 provincias.

"Ellas Hacen"

En 2013 se presentó este programa, considerado por la entonces presidenta como una "nueva etapa del trabajo con ingreso social, que en realidad es una nueva etapa de la inclusión social".

Estaba destinado a 100 mil mujeres, y tenía como objetivo que puedan formar parte de una cooperativa y que trabajen en el mejoramiento de sus barrios.En su implementación, dio prioridad a aquellas mujeres que atravesaban una situación de mayor vulnerabilidad.

"Deberíamos tener menos planes"

Hace dos semanas, en la CTA, Cristina Fernández se había referido a los planes sociales pidiendo que "la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada", lo cual desató un intenso debate en el interior del Frente de Todos. Con el presidente Alberto Fernández dando respaldo a los movimientos sociales aludidos por la vicepresidenta y las organizaciones como la UTEP y el Movimiento Evita, reivindicando la economía popular como una creación de los sectores excluidos.

"Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado", aclaró el Presidente esa vez-.Y pidió que "nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas". Sin embargo, para la vicepresidenta, es un tópico que debe revisarse en el gobierno. Tanto como su insistencia sobre la economía bimonetaria y las alusiones a los gremios que deslizó en sus últimas apariciones.

En aquel acto de la CTA, Cristina había mencionado que al asumir Néstor Kirchner, en 2003, había 2.200.000 planes Jefes y Jefas de Hogar, creados por el gobierno del expresidente Eduardo Duhalde. "Claro, había 22, 23% de desocupación. Cuando terminó la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social quedaban algo así como el 10% de aquellos planes, 220.000 planes", dijo.

"Hay algo que revisar porque con una desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales", remarcó. "El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas", sostuvo en la CTA. "El Estado es el que debe tener el monopolio. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto", remarcó.

"Porque a mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja. No y sobre todo las mujeres que son las más explotadas. Son las que revuelven, las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas", afirmó.