Cuatro tiros a quemarropa





1.¿Qué le gritó el Muñeco Gallardo al árbitro Lamolina cuando lo expulsó hacia el final del partido contra Godoy Cruz?

"¿Tenés los huevos para echarme, pelotudo?" “ ¡Árbitro, se nota que vas aprendiendo de tus errores: ¡últimamente los cometés a la perfección! “Vení, te invito a un café y buscamos una alternativa de diálogo. La tolerancia es el respeto al otro y es necesaria para vivir con responsabilidad y madurez. Y si dialogamos es muy probable que lleguemos a un acuerdo. ¿Te parece, campeón?”.





2.¿Por qué Marcos Rojo, después de su gol en el partido contra San Lorenzo, salió corriendo a abrazar a su compañero Izquierdoz, que estaba sentado en el banco de suplentes?

Fue a darle su apoyo. Porque el Consejo de Fútbol de Boca “colgó” a Izquierdoz por considerarlo el “cabecilla” que les manifestó el descontento de los jugadores por el pago atrasado de los premios del 2022. Porque se viene el Día del Amigo y quiso anticiparse manifestándole su admiración con un abrazo fraternal. Porque “un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más”





3) ¿Qué es lo que apareció en las redes sociales de parte de un familiar de uno de los jugadores y sorprendió a los dirigentes de Boca?

La contundente frase del hermano de Benedetto en twitter que dijo que “El Romance (entre Riquelme y los jugadores) se terminó hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta”. La foto en Facebook de la tía de Marcos Rojo festejando el cumpleaños de su amiga La Pocha. El video hot en Instagram de la novia de un jugador de la Reserva que está más buena que un aumento de sueldo.





4.¿Cuáles son los días y horarios de los partidos que disputarán Vélez, Talleres y Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El miércoles 3 de agosto a las 21:30 hs. Vélez vs. Talleres. Y al día siguiente, a la misma hora, Atlético Paranaense vs. Estudiantes de la Plata. Las revanchas se jugarán el miércoles 10 y el jueves 11 de agosto también a las 21: 30 hs. ¿A quién carajos le importa esa Copa si ya quedaron eliminados River y Boca?





RESPUESTAS:

MAYORÍA DE RESPUESTAS A: Sos un erudito del balompié. Todas las respuestas correctas son A. Felicitaciones, tiene 10 felicitado, siga así.

MAYORÍA DE RESPUESTAS B: Evidentemente el fútbol no es tu juego favorito. Sabés distinguir una pelota de fútbol de una de rugby, pero con eso no alcanza.

MAYORÍA DE RESPUESTAS C: ¿Quién te enseñó a ver fútbol? ¿Stevie Wonder? Tu única vinculación con la pelota es que no le das pelota al noble deporte del fútbol. Cambiá urgente la revista “Para Ti” por el suple Líbero.