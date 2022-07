Papa Francisco: "Hace años que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos"

El papa Francisco sostuvo que "hace años que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, en capítulos, con guerras en todas partes", pero destacó que "la guerra en Ucrania nos toque más de cerca", por estar ubicada dentro del continente europeo.

Además, el papa descartó las críticas de quienes lo señalan como "filorruso" por no haber mencionado explícitamente al país como responsable de la guerra. "Me río. La capacidad de opinión de la gente no tiene límites. Hay opiniones que son sensatas, sanas y hay opiniones que se guían de lo que recibieron en el último mensaje en Twitter", apuntó Francisco en una entrevista con el canal Univisión, la señala latina que emite desde Estados Unidos. Y razonó: "Me gusta más hablar de las víctimas que de los victimarios. Hablo de un país que es agredido, que hay cosas que estamos leyendo salvajes, ya se sabe quién lo hace, ¿no?".

"Una cosa es manifestar el dolor por los efectos de esa acción y otra es decir 'Usted es un sinvergüenza porque está haciendo esto y esto'", argumentó Francisco y consideró que es "una manera dejar la puerta abierta a la conciencia" para posibles soluciones.