Jorge Marrale “encarna” a Carlos Carrascosa en la última entrega de HBO Max, María Marta: el crimen del country, una miniserie que recrea, desde la ficción, el asesinato de la socióloga María Marta García Belsunce a dos décadas del trágico hecho.

De todas las palabras, Marrale elige esa palabra: encarnar. Lo hace a consciencia. “Con todo lo que sucedió corrió mucha tinta. Y encarnar significa, desde el punto de vista de la ficción, encuadrarse dentro de lo que es la historia y desarrollar lo que creí que era esta construcción particular”, explica por AM750.

El también presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) destacó que “los intérpretes también son creadores”. Por lo tanto, asegura que lo que hizo para la miniserie “fue una creación construida sobre una historia real, meterse en ese personaje fue sumergirme con mucha pasión”.

“Fueron cuatro meses de filmación arduos, profundos, y de una gran investigación. A mí me fascina ingresar al interior del personaje. El interior es el motor. No pude estar todavía mano a mano con Carrascosa. Yo decidí, dentro de lo que era la construcción de rol, ajustarme mucho a la historia que teníamos que contar”, añadió.

Añadió: “Sí, traté de mirar lo que no había visto, que era el proceso judicial. Eso me dio una construcción de todos los momentos por donde pasaba. Vi ese misterio, ese secretismo que manejaba, y me hizo crear al personaje”.

Y lanzó una particular revelación: “Lo que sí quiero, y creo que lo vamos a poder hacer, es encontrarme con Carlos Carrascosa, pero una vez que haya visto toda la serie. Para ver qué opina, qué dice”.

María Marta, la serie

La miniserie cuenta con ocho episodios de 45 minutos cada uno y está dirigida por Daniela Goggi, reconocida por los films Abzurdah y El Hilo Rojo.

La ficción comenzó a rodarse en junio de 2021, y además de Laura Novoa cuenta con la participación de Jorge Marrale como Carlos Carrascosa, Carlos Belloso como Horacio García Belsunce, Esteban Bigliardi como John Hurtig, Ana Celentano como Irene Hurtig y Guillermo Arengo como Guillermo Bártoli.

En tanto, el personaje de Nicolás Francella será Nicolás Pachelo, el vecino del country El Carmel que se encuentra detenido y que aguarda el inicio del juicio en su contra que se realizará en los Tribunales de San Isidro.

"El caso de María Marta García Belsunce sigue despertando interés en la opinión pública después de dos décadas", señaló Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Entretenimiento General, Warner Bros. Discovery Latin America, cuando se dio a conocer el proyecto.

Y agregó: "Encontramos en estos hechos reales la base para construir una historia de ficción que merece ser llevada a la pantalla por su relevancia e impacto para la audiencia, y estamos convencidos de que será realizada con la mejor calidad, gracias a este equipo creativo y artístico extraordinario".