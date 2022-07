En una convención virtual, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) oficializó este miércoles la candidatura presidencial de la senadora Simone Tebet para las elecciones del 2 de octubre.

El nombre de su acompañante a la vicepresidencia aún no ha sido elegido y deberá ser consensuado con las otras dos formaciones que la apoyan, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Ciudadanos.

El principal candidato a acompañar a Tebet es el senador del PSDB Tasso Jereissati, pero en los últimos días ganó fuerza el nombre de la senadora Eliziane Gama como alternativa al cargo, en una fórmula exclusivamente femenina.



En la apertura de la convención, la candidata dijo que pretende "reconstruir" Brasil "con valentía y con amor".

"Entiendo que hoy es el día del encuentro que exige la historia. Hago política y estoy en la militancia del MDB desde siempre. Como en el pasado, la historia vuelve a llamarnos al diálogo, a la acción, porque lamentablemente Brasil vive uno de los momentos más sensibles. Nuestros cimientos democráticos se ven sacudidos por el hambre, la miseria, la desigualdad social, el desempleo", dijo Tebet.



"Pero principalmente están sacudidos por esta polarización ideológica, esta polarización y este discurso de odio de nosotros contra ellos que nos está llevando al abismo. Solo nosotros, solo el centro democrático tiene legitimidad para decir que tiene la capacidad de pacificar a Brasil, de unir a Brasil, para que Brasil recupere la seguridad y la estabilidad, y con eso pueda volver a crecer, generar empleos e ingresos para nuestra población", continuó.

La senadora también afirmó que el MDB unió al país "en los momentos de mayor convulsión política", y que espera que el partido haga lo mismo en las elecciones de este año.

Los presidentes del PSDB y de Ciudadanos, Bruno Araújo y Roberto Freire, respectivamente, también utilizaron sus discursos para defender la democracia. "Simone nos lleva y nos representa a todos en este momento de esperanza, de creencia en un país que lucha por asentar claramente su democracia, pero sobre todo en un nuevo entorno, pudiendo hacerse cargo de las desigualdades sociales, de la creación de empleo y de lo verdaderamente importante en esta discusión", dijo Araújo.



"Hoy no tenemos una dictadura, pero tenemos una democracia que se disputa desde la propia Presidencia de la República. Por lo tanto, el momento es crucial, es difícil, e involucra todas y cada una de nuestras acciones como algo histórico, no es solo momentáneo, coyuntural. Estamos definiendo nuestro futuro", aseguró Freire.

El líder de Ciudadanos reforzó la importancia de la alianza entre los tres partidos. "Este encuentro [entre MDB, PSDB y Ciudadanía] nos está dando la oportunidad de hacer historia por segunda vez. Estas fuerzas políticas que están aquí, todas estuvieron en la fundación del MDB, cuando se convirtió en un partido que la dictadura imaginó que sería solo para aparecer en el cuadro, apoyando al régimen de excepción, y se convirtió en un gran instrumento en su derrota. Y ese fue el resultado de esta alianza de fuerzas políticas que se están reencontrando", expresó.

"Quiero decir de mi inmensa satisfacción tener como candidata a la Presidencia de la República a una mujer que me ha sorprendido todo el tiempo. Ya la conocía como una gran senadora. Pero ella nos sorprende y nos da la dimensión de lo que significa el año 2022 como el surgimiento de mujeres en todo el mundo. Incluso porque [las mujeres] han demostrado concreta y plenamente que supieron cuidarnos a los seres humanos en la pandemia de la covid", agregó Freire.

Tebet es la primera mujer candidata a la Presidencia de la República por el MDB, un logro histórico, según Kátia Lôbo, presidenta nacional del MDB Mulher. "Estoy muy feliz de estar hoy aquí, en este día histórico y emblemático para todas las mujeres. Participar en esta convención nacional es un hito en la vida de las mujeres, donde tenemos por primera vez en nuestro partido a una mujer candidata a la Presidencia de la República", dijo.

Disputas internas

El nombre de Tebet fue confirmado a pesar de no ser unánime. Un ala del MDB abogó porque el partido deje de tener un candidato presidencial y opte por la neutralidad, liberando a sus miembros para que apoyen la fórmula más estratégica para sus respectivos estados.

Dirigentes del MDB del nordeste que preferirían apoyar a Lula en las elecciones de octubre incluso pidieron al expresidente Michel Temer que sugiriera al presidente nacional del MDB, el diputado federal Baleia Rossi, abandonar el plan de tener un candidato del partido a la Presidencia.

Un miembro del directorio estatal del MDB en Alagoas, que preside el senador Renan Calheiros, incluso acudió a los tribunales para pedir al Tribunal Superior Electoral (TSE) que suspenda la convención virtual del partido de hoy. La solicitud fue denegada por el presidente del TSE, el ministro Edson Fachin.

Temer votó en la convención y dio una declaración en la que apoyó a Tebet y defendió la Constitución Federal y la pacificación. "Estoy absolutamente convencido de que incluso aquellos que radicalizan posiciones de alguna manera se sienten cómodos cuando ven una candidatura que predica tranquilidad, no solo institucional, sino de armonía entre todos los brasileños", dijo el expresidente.

"Tercera vía" alternativa

Al igual que su oponente Ciro Gomes, Tebet intentará posicionarse como la "tercera vía", que busca ser una alternativa electoral a la polarización entre el presidente Jair Bolsonaro, candidato a la reelección, y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, el carácter de la disputa en los últimos meses ha demostrado una y otra vez que gran parte del electorado no está interesado en tener otro candidato en la carrera. Varias figuras que ensayaron precandidaturas presentándose como alternativas terminaron desistiendo cuando no despegaron en las encuestas o no consiguieron apoyo político.

Entre los nombres que abandonaron la disputa están el exjuez Sergio Moro, el exgobernador João Doria y el exministro Henrique Mandetta, además de figuras como el actual presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el senador Alessandro Vieira.



Las encuestas indican que Tebet tiene actualmente una intención de voto de entre 1% y 4% y que no es conocida entre la ciudadanía brasileña.

Simone Tebet

Con 52 años, Tebet fue edila de Mato Grosso del Sur (2003-2005), alcaldesa de Três Lagoas (2005-2010), vicegobernadora de su estado natal (2011-2015) y senadora (desde 2015). Desde esa posición ganó notoriedad el año pasado al ser una de las pocas mujeres que integraba la comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.

Antes de eso, Tebet fue la primera líder de la Bancada Femenina del Senado, conformada para dar más visibilidad a las mujeres legisladoras, así como un lugar en las reuniones de líderes de bancadas del Congreso.

En materia programática, la senadora ha dicho que considera necesario dar una discusión sobre un proyecto nacional para el desarrollo de Brasil, con una renta básica permanente y una apuesta pública por la generación de empleo y la educación de calidad. Crítica de la política económica y ambiental de Bolsonaro, así como de sus ataques a la democracia, se ha mostrado como una alternativa entre el presidente y Lula da Silva, favorito para ganar las elecciones y a quien no ha criticado abiertamente.