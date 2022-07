El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó al presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, por “organizar” una recolección de firmas en apoyo a un documento “en defensa de la democracia”, que ha sido apoyado por gremiales empresariales y organizaciones de la sociedad civil.



En su transmisión semanal para redes sociales, Bolsonaro cuestionó el “contenido político” del documento y aseguró que tiene como objetivo perjudicarlo y apoyar la candidatura del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es un documento político en un año electoral", se quejó Bolsonaro, quien aseguró que nunca tuvo “una palabra, una acción o un gesto” que pueda ser calificado como antidemocrático.

"Hay una nota de algunos empresarios, algunos banqueros, algunos artistas, a favor de la democracia. ¿Quién está en contra de la democracia en Brasil? ¿En tres años y medio (de gobierno) qué acto mío contra la democracia hubo?", preguntó Bolsonaro ante las cámaras.

En los últimos meses el principal mandatario de Brasil ha estado en el ojo de la tormenta por sus ataques al sistema electoral, en particular contra las urnas electrónicas a las que considera “poco confiables”, y al Supremo Tribunal Federal.

El candidato presidencial apuntó directamente contra el presidente de la poderosa Fiesp, hijo del exvicepresidente José Alencar Gomes da Silva, que asumió ese cargo en el primer gobierno de Lula.

“Es un documento político electoral que lamentablemente nació en la Fiesp de San Pablo. Si no tuviera el sesgo político en esa nota, la firmaría. No hay problema (...) Claramente es contra mi persona y es favorable al ladrón. No voy a decir quién es ese ladrón”, concluyó Bolsonaro.

No es la única "carta por la democracia" que se conoció esta semana: también tomó estado público otra carta similar firmada por exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que se presentará formalmente el 11 de agosto.





Encuesta de Datafolha

A poco más de dos meses de las elecciones de octubre, Lula mantiene el liderazgo en la primera vuelta de la carrera por la presidencia con un 47% de las intenciones de voto, según una nueva encuesta de Datafolha divulgada el jueves por el diario paulista Folha.

Bolsonaro, cuya candidatura fue oficializada por el Partido Liberal la semana pasada, aparece en segundo lugar con el 29%. En la anterior encuesta, publicada en junio, Lula aparecía con el mismo porcentaje de favoritismo y Bolsonaro con un punto menos que ahora.

Según Datafolha, cuando se proyectan estos resultados sobre la base de los votos válidos, Lula ganaría en primera vuelta: obtendría 52% y Bolsonaro alcanzaría el 32%,