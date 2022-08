Desde la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA), se ratificó el paro de colectivos anunciado la semana pasada, y que involucrará a los servicios urbanos, interurbanos y de media distancia de la provincia de Salta. De esta manera, la medida de fuerza iniciará desde las 22 de hoy, y se extenderá hasta las 6 de la mañana del miércoles 3.

En un comunicado que difundió la UTA, y que contó con la firma de su secretario general Roberto Carlos Fernández, el paro se da en reclamo de "un salario digno” que sirva para contrarrestar “la inflación que mes a mes, reduce el poder de compra”. En ese sentido, solicitan un anticipo de 25 mil pesos, y que se adelanten las mesas paritarias que estaban dispuestas recién para septiembre.

El titular de la UTA en Salta, Miguel Barrera, dialogó con Salta/12 y reiteró que, hasta anoche, la medida de fuerza aún se sostenía. Sin embargo, aseguró que "hay que ver si en las horas previas, no hay un llamado a conciliación obligatoria" que impida la ejecución de la medida de fuerza. Los trabajadores piden el "adelantamiento de paritarias" y un "urgente incremento salarial, encontrándonos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo".



Barrera recordó que en abril de este año, se pactó el último acuerdo salarial que señalaba que su validez era hasta el 31 de agosto. Por lo que, en los primeros días de septiembre, se debían retomar recién las mesas paritarias para definir el aumento restante para lo que queda del 2022. No obstante, solicitaron que se adelanten debido a la inflación que se marcó en los últimos meses en el país, asegurando que cualquier tipo de arreglo debía estar por encima de la misma.

En el comunicado, la UTA informó que se vieron "obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios", por lo que exigieron ser oídos. Aseguraron que tienen conocimiento de la realidad económica que se atraviesa en el país, "pero no somos responsables de la situación actual, de la inflación que mes a mes, reduce el poder de compra de los salarios".

Reiterando sus demandas a las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación, indicaron que el "compromiso para salir adelante es dialogando", ya que "con él encontraremos entre todos, el camino en que juntos, llegaremos a conseguir lo que todos anhelamos, una patria justa, libre y soberana".



En esa línea, el titular por Salta, sostuvo que "hay que ser prudentes" ante las medidas adoptadas porque "tampoco queremos poner incómodos a la sociedad salteña". Y destacó que el paro está anunciado en todas las jurisdicciones el país.

La medida de fuerza fue motivada después de que el Gobierno nacional oficializara un aumento del 40% para el boleto de los colectivos que circulan por el AMBA, congelado desde 2019. Según la resolución 469/2020 publicada en el Boletín Oficial, se trata de un aumento necesario para el sistema de transporte. Sin embargo, la semana pasada, el sistema se vio afectado por una disposición de las cámaras empresariales que redujeron al 50% los servicios, a causa del atraso en el pago de los subsidios.

Si bien la situación del transporte ahora toca a AMBA, hasta abril de este año -y al igual que en todas las paritarias- se daba la puja entre el Gobierno nacional y el resto de las jurisdicciones del país, quienes manifestaban que no iban "a permitir salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires". Dicha situación era fuertemente evidenciada durante el cierre de las paritaritarias, dado que por un lado se arreglaba con AMBA, y por el otro, con el resto de las provincias, mostrando una notoria diferencia en ellas.

Para ese momento, la UTA dijo que agotaron todas las gestiones con el fin "de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país".

El mismo Barrera expresaba que el reclamo se motorizaba por "la desidia del Ministerio de Transporte de la Nación" con las provincias, ya que en las últimas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo y firmar las actas paritarias, los representantes de esa cartera nacional no se presentaron. "Los empresarios no objetaron nuestros pedidos, se iba a acordar, pero no estuvo Transporte", cuestionó.

En un documento del gremio se afirmó que "el Estado Nacional viene asistiendo, altamente, a un sistema de transporte, que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales; quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”.