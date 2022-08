El Ministerio Público de Perú informó este jueves que el presidente, Pedro Castillo, acudió a Fiscalía para declarar en el marco de una de las cinco investigaciones que avanzan en su contra, en este caso referente a ascensos presuntamente irregulares en las Fuerzas Armadas.

"Inició la diligencia de declaración indagatoria del presidente de la República, Pedro Castillo, en la sede del Ministerio Público. La diligencia es dirigida por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides", compartió la oficina en su cuenta de Twitter, junto a una imagen del mandatario arribando a su sede.



Castillo concurrió al lugar pese a que sus abogados -Benji Espinosa y Eduardo Pachas- le habían recomendado que no lo hiciera y que, en cambio, prestara declaración en el Palacio de Gobierno. "Respaldo a mis abogados defensores respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia", publicó en su cuenta de Twitter.



Antes de eso, Espinoza había cuestionado Benavides por citar al presidente a la sede del Ministerio Público y aseguró, en declaraciones a Radio Programas de Perú, que no asistiría porque no se iban a "someter a los caprichos de una persona, por más cargo que sea", refiriéndose a la fiscal general. "En un estado de derecho se respetan las normas, no las voluntades de las personas, que tienen un cargo efímero y transitorio", subrayó.