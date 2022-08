El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intervino en una charla virtual junto a Guillermo Viñuales, referente de Juntos en Lomas de Zamora, donde hablaron con vecinos, comerciantes e industriales sobre la situación actual local. “Soy de los que creen que el desarrollo viene del lado del comerciante, de la PyME, de la industria”, expresó Valenzuela.

Durante la charla, el Intendente del oeste del conurbano bonaerense, se refirió a las medidas económicas que está tomando en Tres de Febrero.

“Uno resigna recursos, pero crea trabajo. Estas empresas que van a abrir, hoy yo no las tengo”. Y agregó: “La recaudación del municipio en el mediano plazo va a subir, no va a bajar si hay más empresas que invierten”.

Por otra parte, Viñuales, manifestó: “Hay inversores que no están eligiendo Lomas por la cantidad de impuestos”. Y luego expresó: “Hay comercios sin habilitar hace más de 10 años porque al sistema le conviene que no estén habilitados”.

Para finalizar, Valenzuela relató cómo fue transformando su visión sobre la gestión a lo largo de los años: “Al principio, me dediqué mucho al espacio público y con el tiempo me fui dando cuenta que tenía que incluir en mi agenda al laburante”. Y sobre la presión impositiva, señaló: “El Estado tiene que ser un facilitador, no una carga. Necesitamos un estado eficiente que se ponga del lado del que labura”.