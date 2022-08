El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva usó las redes sociales este viernes para responsabilizar al actual mandatario, Jair Bolsonaro, "de cientos de miles" de las muertes provocadas por el coronavirus en el país, al enfrentar de "manera criminal" la pandemia.

"El actual presidente enfrentó la pandemia de manera criminal, y es responsable directo de cientos de miles de las más de 678.000 muertes por covid. Abrió la puerta a lobistas que intentaron vender vacunas a sobreprecio, como lo demuestra el CPI (comisión parlamentaria de investigación) del Senado", escribió el expresidente en Twitter.

Lula, quien según las encuestas tiene una intención de voto en torno al 45% frente al 30% que suma Bolsonaro, también criticó a su rival en un acto celebrado en San Pablo en defensa de Sistema Único de Salud, que engloba a toda la red sanitaria pública del país, con motivo del Día Nacional de la Salud.

Según el líder izquierdista, Bolsonaro convirtió al Ministerio de Salud en un propagador de "fake news" y carga en sus espaldas con gran parte de las muertes en la pandemia por su "negativismo".

"Incluso las vacunas ya no se aplican, y no me refiero solo a las que son contra la covid-19. Este gobierno, en vez de liderar un gran esfuerzo por ampliar la cobertura vacunal, difundió en la mente de muchas personas una visión negacionista, anticientífica y antivacunas. Un daño incalculable a lo que llevó décadas construir", aseguró Lula.

"Cambió ministros como si fueran desechables, reemplazando la dirección técnica y científica por un mando militar en el que, como él mismo dijo, uno manda y el otro obedece. Convirtió al Ministerio de Salud en una fuente de noticias falsas, promocionando tratamientos ineficaces, como la cloroquina", añadió en su discurso.

"Abrió la puerta a lobistas que intentaron vender vacunas a sobreprecio, como lo evidenció la Comisión Investigadora del Senado. Debilitó a las agencias reguladoras, permitiendo ajustes abusivos de precios de medicamentos y planes de salud, y promovió la liberación masiva de pesticidas prohibidos en todo el mundo, dañando el medio ambiente, la salud y la alimentación saludable. En muchas ciudades, la atención ya no está disponible en la Unidad Básica de Salud. Falta todo, desde médicos hasta medicinas, incluso las más sencillas y usadas", concluyó Lula.

Brasil reportó 40.433 nuevos casos y 261 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, que suman un total de 33.964.494 contagios y 679.536 decesos desde el inicio de la pandemia en el país, en febrero de 2020. Desde comienzos de julio, el país contabiliza en promedio más de 200 muertes por día.

Brasil es el segundo país con más muertes por coronavirus, únicamente superado por Estados Unidos, y el tercero con más contagios, detrás de Estados Unidos e India.