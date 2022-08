Los argentinos Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo debutarán este lunes en el Masters 1000 de tenis de Montreal, en Canadá, un certamen que reparte premios por 6.573.000 dólares y que se enmarca como una suerte de prólogo para el Abierto de los Estados Unidos, a celebrarse en dos semanas.



Schwartzman (15 en el ranking mundial ATP y duodécimo cabeza de serie) se enfrentará cerca de las 19.30 hora argentina al español Alejandro Davidovich Fokina (35°).



En los tres enfrentamientos entre sí hubo sendos triunfos del ‘Peque’ Schwartzman: Abierto de Australia, Colonia y Masters 1000 de París, todos en la temporada 2020.



Por su lado, el mayor de los hermanos Cerúndolo (25 en el escalafón internacional) asumirá un riesgoso compromiso ante el ruso Karen Khachanov (24°), a partir de las 13.00 hora argentina.



El martes será el turno del bonaerense Sebastián Báez (31°), quien se medirá ante el australiano Nick Kyrgios (63), último finalista de Wimbledon. En caso de ganar, el tenista de San Martín, campeón este año en el ATP 250 de Estoril, se medirá en segunda vuelta con el número 1 del planeta, el ruso Daniil Medvedev.



El torneo no contará con la presencia de Novak Djokovic, quien no está vacunado contra la covid y no puede ingresar a Canadá debido a las políticas sanitarias, ni tampoco con la de Rafael Nadal, quien días atrás se dio de baja por una nueva lesión.

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere", explicó el mallorquín en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar", completó el ex número uno del mundo para explicar su ausencia en el certamen canadiense, donde ganó cinco veces a lo largo de su carrera.