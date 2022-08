El ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump denunció que efectivos del FBI, la policía federal de investigaciones, allanó su mansión en Palm Beach, Florida, y abrió por la fuerza una caja fuerte. La afirmación de Trump no fue confirmada por el gobierno ni por el FBI. Si se confirma, es una indicación de que las investigaciones que rodean al ex presidente están llegando a un punto crítico.

Usando su propia red social, Trump escribió que estaba indignado porque "estoy cooperando y trabajando con los organismo oficiales relevantes, por lo que esta incursión por sorpresa es innecesaria e inapropiada". Para el ex presidente, la única justificación del allanamiento es tratar de ensuciar su campaña presidencial para 2024.

"Un ataque semejante sólo es posible en países quebrantados, del Tercer Mundo", escribió Trump.

"¡Hasta forzaron mi caja fuerte!", se indignó el ex presidente. "¿Qué diferencia hay entre esto y Watergate, donde agentes allanaron el Comité Nacional del Partido Demócrata? Aquí es al reves, son demócratas que se meten en la casa del 45avo presidente de los Estados Unidos".

"Son tiempos oscuros para nuestra nación si mi hermosa casa, Mar a Lago en Palm Beach, Florida, está bajo sitio, ocupada y atacada por un grupo de agentes del FBI", escribió Trump. "A ningún presidente de los Estados Unidos le hicieron nunca algo así".

Los papeles oficiales



El allanamiento, de acuerdo a fuentes citadas por el diario The New York Times, se concentra en la posibilidad de que Trump se llevó papeles de la Casa Blanca. La denuncia habla de varias cajas de papeles oficiales, varios clasificados como secretos de estado, que el ex presidente se llevó y podrían estar en su residencia en el club de campo Mar a Lago.

De hecho, Trump se tomó varios meses para entregarle quince cajas de papeles al Archivo Nacional, que tuvo que amenazarlo con una denuncia penal. El ex presidente también tenía la costumbre de romper papeles que, en realidad, tenían que ir a ese Archivo.

Pero el ex presidente no contó en su red social qué es lo que estaban buscando los agentes del FBI qwue entraron a su residencia el lunes por la mañana. Se dedicó a victimizarse, sin explicar.

Pero los medios de Estados Unidos citaron fuentes oficiales para afirmar que los federales estaban buscando esos papeles. En estos días, oficiales del ministerio de Justicia comenzaron a interrogar a personal de la Casa Blanca en tiempos de Trump sobre sus esfuerzos para seguir siendo presidente cuando perdió las elecciones. En los interrogatorios también se mencionó el tema de los papeles faltantes.