Entre los roles más recordados del actor Rodolfo Bebán, cuya muerte se conoció este domingo, está el de su rol protagónico en la película Juan Moreira, clásico del cine nacional escrito y dirigido por Leonardo Favio.



Basada en la novela de Eduardo Gutiérrez, la película de Favio destaca la épica de este personaje histórico, un bandido que asoló la provincia de Buenos Aires a comienzos de 1870 y se convirtió en una leyenda popular. Se trata de un drama histórico sobre un gaucho honesto que, cansado de las injusticias propiciadas por los patrones, se enfrenta a la autoridad y logra la admiración de los trabajadores.

El film se convirtió en un clásico del cine argentino y fue el primer éxito de taquilla del director fallecido en 2012. Se estrenó el 24 de mayo de 1973 en el cine Atlas de la calle Lavalle, y un año después ganó el premio Cóndor de Plata a Mejor película.

Alguna vez Favio dijo que Bebán había sido “la mejor arcilla que tuvo en sus manos”. Mientras que, años después, el actor sostuvo: "Yo hice el Moreira por la televisión. Favio no se hubiera fijado en mí si no me hubiera visto en la tele. Y te juro que cuando me eligió, los únicos que creíamos que yo podía hacerlo éramos Favio y yo, nadie más”. Un año antes había interpretado a Juan Manuel de Rosas, en la película de Manuel Antín.

Hijo del actor Miguel Bebán, dio sus primeros pasos en la actuación en el teatro a mediados de los `50, aunque su gran popularidad iba a llegar a partir de su participación en la novela televisiva "El amor tiene cara de mujer", junto a Bárbara Mujica y Thelma Biral, donde se ganó el mote de "galán" en los `60, con el que dijo, nunca se sintió identificado. "Nunca me sentí galán. Siempre fue una sorpresa para mí. La notoriedad... digamos, el galán me dio y me quitó cosas", contó en otra ocasión. La película puede verse en la plataforma cine.AR.

Desde entonces, brilló en la pantalla chica en famosos envíos como "Alta comedia", "Romeo y Julieta", "Cuatro hombres para Eva", "El precio del poder" y "Marco, el candidato", entre tantos.



En cine interpretó también al eterno amante de la milonga y enamorado de La Rubia Mireya en "Los muchachos de antes no usaban gomina". En tanto que en teatro destacó en comedias como "Extraña pareja", "Las mariposas son libres" y "Vivamos un sueño", entre otras.

La noticia de su muerte fue dada a conocer este domingo por la Asociación Argentina de Actores en Twitter. "Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", escribieron.

El intérprete estaba en un geriátrico, según las últimas informaciones que se habían conocido de él, a raíz de un problema de salud.