#JoystickDivision Entre el viernes 19 y el domingo 21 llegará la Women Game Jam 2022, en formato virtual y gratuito, para crear juegos entre personas de todo el país, con o sin experiencia previa o conocimientos de programación. Mientras, si querés jugar a algo ya mismo, tenés Digimon Survive y su mezcla de narrativa de novela visual con jugabilidad de RPG táctico, Amazing Bomberman y sus muñecos ponebombas ahora cruzados con un juego audiorítmico en función de las canciones, o el remáster para PC de Marvel's Spider-Man (Insomniac Games), uno de los más destacados videojuegos de superhéroes de la historia y del catálogo de PlayStation. Encima hay actualizaciones y descargables para F1 22 (el Circuito de Portimao ya disponible), para FIFA Mobile (Modo Técnico, kits de selecciones y tácticas en tiempo real), para Monster Hunter Rise: Sunbreak (más monstruos, misiones y recompensas), para Apex Legends (Hunted, con la flamante leyenda Vantage, un Cañón de Reyes reformado y aumento en el límite de nivel) y para Yu-Gi-Oh! Master Duel (con partidos informales y nuevos contenidos).

#GolDeVisitante El dj inglés Danny Howells llevará menú house a Club Morocco el viernes 19; el productor mexicano Ricardo Garduno animará Under Club el sábado 27; y la performer madrileña La Otra girará por La Plata (jueves 25, La Bicicletería), CABA (sábado 27, La Trastienda), Rosario (domingo 28, Casa Brava) y Córdoba (jueves 1º, Pez Volcán).

#VideosConCrema Cuando mirás un video, el video te mira a vos. Lucía Tacchetti compartió el clip de El modo, collage rítmico de psicodelia visual, vintage, cuadrada y predigital dirigido por Duelo. Aru y el Futuro viaja en el tiempo en Lágrimas en los huesos, que trae historia post apocalíptica, blindajes caseros y costas bravas. Cande Bach subió Tu nombre tatuado, hipercoloreada sesión de tatuaje con noche, chamuyo y hechizo. La Rocker Band soltó Héroe de cartón, corto de culto al hombre suburbano, con protagónico del actor Dante Mastropierro, de Okupas. Y en la intersección de barrio y joda, La Joaqui recordó a El Noba y sus andanzas en junta con el video de Butakera, que también suma a Alan Gómez, mientras que DT. Bilardo y Tirri La Roca armaron Insomnio, una sesión-manifiesto sobre el pasto marrón de una cancha del Ascenso.

#DeCatálogo PELS estrenó formación multigeneracional, sumando a lxs hijxs del cantante para su breve EP El sol naciente, con melodías tonificantes, pegajosas, y sonido eléctrico, valvular y pop. El freestyler MP El Juvenil soltó su álbum 3000, con maridaje de trap y sintes e invitados como Obie Wanshot, CNO KingTeam, Metalingüística o Frijo. El filósofo y cantautor folk Juan Vila subió el disco Axolote, con composiciones inspiradoras, militantes, comprometidas. El trío Un Sitio sacó su primer álbum, Un sitio, debut con quince canciones pop-rock con melodías afiladas y genoma noventoso. Y la cordobesa Paz Carrara liberó pop de autora en el disco Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando), que trae cameos de Ainda, Paula Prieto y Delfina Mancardo.

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: los íconos punk españoles La Polla Records protagonizan el documental No somos nada, de Javier Corcuera, que el jueves 18 abrirá el Ciclo Bafici del CC San Martín y seguirá en cartel los jueves, sábados y domingos. Clic en un cumple: Flor de Tango celebrará los diez años de su proyecto con toque el viernes 19 en Club Lucille. Clic en curso: el CC Rojas anunció ciclo de cursos con más de 300 propuestas educativas, que incluyen programación, diseño, idiomas, producción teatral, cine argentino, astronomía y literatura, entre muchas otras.



¿Quedaste manija? Encontrá más notas del NO acá, y recordá que podés suscribirte a nuestro newsletter para recibir por mail todos los artículos, la agenda de shows y nuestros recomendados.