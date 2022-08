"Las chicas quieren rock", se dice, pero apenas se pone a prueba la consistencia de esa expresión en esta época, Etta Friedman advierte que se considera de género no binario. Por lo que el grupo que concibió junto a Allegra Weingarten no es una girlband. El tándem es de Los Ángeles, pero atiende desde la otra costa de Estados Unidos, en Brooklyn, donde formaron Momma mientras cursaban la secundaria. Allegra tenía ganas de armar un grupo, y le preguntó a Etta si querían tocar con ella. Así comenzó esta historia.

Su música está inspirada en el sonido de los '90, pero la banda no tiene ninguna intención revivalista. Y ante la pregunta de si el rock sigue siendo un género atractivo entre los jóvenes estadounidenses, ambas guitarristas y cantantes dicen que "hay miles" de proyectos tocando ahora mismo. Y explican que, aparte de en Los Ángeles y Nueva York, la otra ciudad donde hay bandas buenas es Filadelfia.

Allegra y Etta no están al tanto de lo que sucede en la escena musical argentina, pero no les sorprende que, pese a la fuerte tradición rockera, la música urbana sea hoy la diva. "Puede que la música urbana sea la escena número uno en el mundo. La realidad es que no hay tantos artistas de rock llenando estadios como artistas de rap o pop", amplía Allegra. "Hay muchos matices diferentes e interesantes entre ambos estilos. El rock sigue siendo un género influyente, pero en términos de popularidad no diría que son comparables", asegura Etta.

--¿Por qué decidieron formar un grupo de rock?

Etta: Es la única música que sabemos cómo hacer que funcione, y la que nos habla más. No me sentiría cómoda haciendo rap o trap. El rock me gusta y representa la cultura con la que crecimos. Encontramos ahí, además, una conexión emocional. Así que nos fue fácil aferrarnos a eso.

► ¿Muchachxs grunge?

El 1º de julio, Momma puso a circular en las plataformas digitales de música su tercer álbum, Household Name, en el que redime su fascinación por el rock alternativo. "Estoy feliz de que lo escuchen porque me enorgullece haber hecho algo así", reconoce Allegra.

--¿Salió como se lo imaginaban antes de entrar al estudio a grabarlo?

Etta: Esas nueve canciones se parecen a lo que teníamos en mente cuando las grabamos en diciembre. Nada de lo que pasó en el estudio fue tan creativo, porque resolvimos las ideas durante la composición. La creación de este material fue intensa y divertida.

--¿Es un disco conceptual, al igual que Two of Me (2020)?

Allegra: Más que un disco conceptual, fue una especie de cápsula del tiempo para nosotras, al menos emocionalmente.

Etta: Esta vez escribimos algunos temas con un desarrollo que apunta hacia esa situación conceptual. Como lo que significa hoy ser una estrella de rock. Es algo de lo que podríamos hablar interminablemente, pero hay tantas otras canciones que no tienen nada que ver con eso..

--¿Qué inspiró esas otras canciones?

Allegra: Cosas como viajes por carretera o situaciones muy visuales a las que nos aferramos.

Etta: Lo gracioso es que las canciones fueron escritas hace un tiempo. Hay algunas de 2017, y dejamos las letras tal cual porque nos pareció bueno conservar esa frescura, como si estuvieran hablando de asuntos personales del pasado. Hay un tema acerca de encarar una relación amorosa formal por primera vez, y lo especial que se siente esa persona cuando sucede. Aunque también hablamos de la vereda contraria, de los altibajos emocionales al cortar una relación.

--Tienen un estilo compositivo muy particular, ¿cómo les funciona?

Allegra: Tenemos nuestra dinámica. Comienza con una tocando una parte en la guitarra, mientras la otra escucha y toma lo mejor para sumarse. Luego tratamos de encontrar una melodía, y encima de esas capas van las letras. Más tarde le llevamos la canción a nuestro bajista, Aaron Kobayashi (productor del disco) para que le ponga los detalles finales.

--¿De dónde salen todos esos colchones y arrebatos guitarreros?

Etta: Algunos provienen de artistas que nos inspiran. Sin embargo, más allá de que nos consideramos fans de muchos grupos, cuando probamos con esas influencias lo hacemos siempre pensando que es información para crear una experiencia distinta.

--¿Qué les cautivó del grunge?

Allegra: Quizá parezca raro, pero últimamente nos sorprende que nos metan ahí. Hasta nos llaman neo grunge. No sé por qué la gente empezó a decir eso, porque como que Nirvana es la única banda del palo que conocemos. Ponele que Soundgarden también. Conozco poco de esa escena.

--¿Cómo ha sido su inserción en la escena alternativa?

Allegra: Es una buena época para hacer música. Muchos de los artistas independientes más grandes son mujeres, lo cual es genial. Aunque a veces eso puede tokenizarse un poco, lo que te lleva a un territorio extraño. Por eso no lo pienso tan a menudo. Los hombres definitivamente tienen las mismas oportunidades que las mujeres.

--¿Les sorprende esa repercusión que tuvieron en tan poco tiempo?

Allegra: Como esto es algo que amamos, y a lo que queremos dedicarnos, no nos sorprende lo rápido que evolucionamos. Si avanzamos deprisa es porque siempre estuvimos juntas en esto.

Etta: A medida que crecemos, nuestra música también crecerá. Eso tiene sentido, pero al mismo tiempo me sorprende. Hablamos básicamente de lo que hicimos en el estudio porque casi no nos vieron en vivo, por la pandemia y demás. Eso es lo más impactante.

--¿Qué opinan sobre el éxito, en una era en la que triunfa lo efímero?

Allegra: Es demasiado aterrador pensar en eso, así que buscamos la fórmula perfecta para hacer que nuestro éxito sea duradero. Creo que eso es parte del rompecabezas.





