La diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes recibió más de 200 mensajes luego de que alguien posteara su número de teléfono personal en un grupo de Facebook de la ciudad de Río Gallegos diciendo que vendía figuritas para el álbum del Mundial de Qatar 2022.



“Con los primeros mensajes pensé que era una equivocación, pero luego me di cuenta que había algo más", comentó Reyes a GO Noticias. Y sostuvo que “fueron 12 horas continuas de mensajes”, luego de que su número personal quedara asociado al mensaje “descuento de 25% a las primeras cinco llamadas”, junto a la foto de las codiciadas figuritas.

“Estoy absolutamente ajena al furor del álbum del Mundial, no sabía nada, el otro día mi hijo me mostró un video de una pareja discutiendo por las figuritas. La verdad que el tema de las figuritas y del faltante no lo tenía claro, hasta ahora”, aclaró la diputada.

Hasta el momento no identificaron al responsable de la publicación que apareció el miércoles por la tarde en el grupo "Clasificados Río Gallegos", bajo el usuario "Matias Andres". En este sentido la legisladora aclaró que es dificil saber quien puede haber sido, porque "muchas personas tienen mi número", aunque adelantó que analizan presentar una demanda.



Para la diputada, lo que ocurrió es un hostigamiento porque afecta una de sus principales herramientas de trabajo. “Hoy estuve todo el día tratando de no perder ninguna información importante entre los cientos de mensajes que llegaban”, planteó.



El posteo viral sobre la oferta "fake" de promoción de figuritas



Hace pocos días, un joven llamado Iair vivió una situación similar a la de Reyes, pero en su caso fueron sus amigos quienes viralizaron su número de teléfono en las redes sociales y su nombre, con un anuncio que decía que tenía "una oferta" de las figuritas del Mundial y que las vendía al por mayor a "$105 el paquete”.

Según el posteo, el sobre de figuritas se vendía a $45, un valor muchísimo menor que los $160 que cuesta cada uno. Luego se viralizaron los audios donde el joven maldecía a sus amigos y que se replicaron con la misma rapidez que la oferta "fake" de la promoción de figuritas.

