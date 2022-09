La agencia espacial de los Estados Unidos, NASA, anunció la suspensión del lanzamiento de la misión espacial no tripulada a la Luna "Artemis I" debido a una fuga de combustible, luego de al menos tres intentos por solucionarlo por parte de los ingenieros. Es la segunda vez que se cancela el lanzamiento tras registrar problemas en un motor el pasado lunes.



"La misión Artemis I a la Luna ha sido aplazada. Los equipos han intentado solucionar un problema de una fuga en la transferencia de combustible al cohete, pero no lo han conseguido", informó la NASA en las redes sociales según citó la agencia Europa Press.



En tanto, en la web se indicó: "El director de lanzamiento canceló el intento de lanzamiento de Artemis I de hoy aproximadamente a las 11:17. Los equipos encontraron una fuga de hidrógeno líquido mientras cargaban el propulsor en la etapa central del cohete Space Launch System".



"Los múltiples esfuerzos de solución de problemas para abordar el área de la fuga volviendo a colocar un sello en la desconexión rápida donde se alimenta hidrógeno líquido al cohete no solucionaron el problema. Los ingenieros continúan recopilando datos adicionales", añadieron.



Los ingenieros trabajaron para solucionar por tercera un problema con la fuga de hidrógeno líquido, en su segundo intento de lanzar a la Luna el cohete de la misión Artemis I, el vuelo no tripulado que prepara el camino para establecer la presencia humana a largo plazo en el satélite, luego de que el lunes pasado se cancelara la primera prueba por problemas en un motor.



"Los ingenieros continúan con los esfuerzos de solución de problemas para abordar una fuga de hidrógeno líquido en una cavidad en la desconexión rápida donde se unen las placas del lado de vuelo y del lado de tierra. Una vez más, intentarán calentar la desconexión rápida para intentar restablecer el sello", se informó desde la web de la agencia aeroespacial norteamericana.



Y agregaron: "El tanque de oxígeno líquido de la etapa central está lleno y se está reabasteciendo a medida que se evapora parte del propulsor superenfriado".



El despegue del cohete con la nave espacial Orion estaba programado para realizarse desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, durante un período de dos horas que comenzaba a las 14:17 EDT (15:17 hora de Argentina), pero iba a depender que todo funcione correctamente y del clima.



La misión está compuesta por la nave espacial Orion y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés).



La NASA informó que el fallo que impidió llevar a cabo el lanzamiento del Artemis I el lunes tenía relación con uno de los cuatro motores de la etapa central del SLS. En concreto, el motor número 3 no era capaz de alcanzar la temperatura adecuada requerida para el despegue.



Una vez solucionado el fallo, el cohete se preparó para el lanzamiento este sábado desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy de el cabo Cañaveral, en Florida.



La misión Artemis I pretende ser el primer paso, aún sin tripulación, para sucesivas misiones con el objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo durante las próximas décadas.



Los objetivos principales de Artemis I son demostrar los sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis II, informó la NASA en un encuentro informativo el pasado 5 de agosto.



La duración de la misión está fijada en entre cuatro y seis semanas, con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros, con varias órbitas a la Tierra y a la Luna en su periplo.