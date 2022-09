La vicepresidenta Cristina Kirchner fue amenazada de muerte este lunes por la tarde mediante un llamado a la línea de emergencias 911. Por ese motivo, la jueza federal que investiga el atentado contra la expresidenta, María Eugenia Capuchetti, ordenó un refuerzo en la custodia de la titular del Senado y volvió a decretar el secreto de sumario.

Según fuentes oficiales, el llamado intimidatorio fue realizado desde la ciudad de La Plata. Aunque la primera información indicó que se trataba de una voz femenina, los investigadoras todavía no se saben la identidad precisa de la persona que lo hizo ni el punto exacto desde donde fue realizada la llamada.

Por estas horas el Gobierno nacional analiza que medidas tomar para garantizar la seguridad de la vicepresidenta ante el llamado que prometía matar a Cristina Kirchner.

Este martes por la mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró en conferencia de prensa que "ninguna cosa se debe minimizar, porque si no así es como después uno empieza a preocuparse por las cosas que no hizo cuando debería haberlas hecho".

Además, precisó que las primeras medidas que se tomaron al respecto fueron dar aviso al jefe. el subjefe de la Policía y al jefe de la custodia de la vicepresidenta para que hagan "la evaluación respecto a la cantidad de efectivos". Por otro lado, precisó que trabajan en la identificación de los responsables de la amenaza.

Cómo sigue la investigación del atentado contra Cristina Kirchner

Tras la detención de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la Justicia avanza en diversas líneas de investigación. Una involucra a la vecina de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto, quién le alquila una habitación de su departamento a la abogada Gladys Egui hace al menos cuatro meses.

La letrada que reside en el edificio de Juncal y Uruguay es la asistente legal de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, dos jóvenes que forman parte de las agrupaciones libertarias Revolución Federal y Nación de Despojados, en dos causas que tienen abiertas por las violentas manifestaciones que organizan.

¿Quiénes integran Revolución Federal?

La organización Revolución Federal está compuesta por cerca de 60 personas, entre ellas algunas se identifican como macristas, radicales y hasta libertarios. Según relató Morel, en Revolución Federal "no hay ninguna bajada de línea de nadie, cada uno es libre de opinar lo que quiera", pero en la práctica Jonathan Morel y Leonardo Sosa son los organizadores de las movidas que convocan por redes sociales.

Todos los integrantes de la agrupación comparten un grupo de WhatsApp donde se difunden las actividades, pero en muchas de las convocatorias participan personas ajenas a la agrupación. "A mí me parece una locura lo que pasó, es repudiable, pero hay gente en el grupo que opina distinto", comentó Morel.

En sus redes sociales personales comparten contenidos de La Libertad Avanza, pero Morel asegura que él no es seguidor del diputado nacional libertario Javier Milei. "Cada uno en el grupo tiene su ideología, pero a mí él me parece poco serio, un improvisado", explicó en diálogo con Página|12 e insistió con que no quiere "divisiones". "Lo que queremos es que no haya más kirchnerismo", reiteró.

