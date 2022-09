“Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”, escribió Brenda Uliarte a su amiga, Agustina Díaz, a quien tenía agendada como "Amor de mi vida" y que se convirtió en la tercera detenida involucrada en el intento de asesinado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre. En los mensajes de WhatsApp entre las dos jóvenes, la novia de Fernando Sabag Montiel admite haber mandado a matar a CFK.



"Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro", afirmó Uliarte en referencia al sábado 27 de agosto, cuando ella y Sabag Montiel hicieron un primer intento para asesinar a la vicepresidenta cuando ella salió de su departamento en Recoleta para dar un breve discurso luego de que el Gobierno porteño cercara la zona con vallas.



Noticia en desarrollo.