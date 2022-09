Organizaciones sociales y familiares de Guadalupe Belén Lucero, la niña de seis años desaparecida hace 15 meses, en San Luis, mientras jugaba con sus primos en la casa de su tía, realizaron hoy una nueva marcha en reclamo de la aparición de la menor.

Con pancartas y cánticos como "¿Dónde está Guadalupe?", " Vecino no sea indiferente” y “Viva la queremos”, una nueva marcha congregó a familiares, organizaciones feministas y sociales para exigir frente, a las oficinas de juzgados federales, la aparición de la niña, al tiempo que pidieron la renuncia del ministro de Seguridad puntano, Luciano Anastasi.

“Percibimos mucho silencio en el caso de Guadalupe, hace 15 meses que no tenemos respuesta certera de su paradero, esto no puede ser que pase. Desde nuestra agrupación previmos que algo grave pasa con la seguridad en San Luis desde que desapareció Guada y se reconfirma con la salvaje muerte del policía la semana pasada, no se toma ninguna medida”, expresó Gladys Miranda, de la organización Madres y Abuelas Unidad por Guadalupe.

En tanto, Eric Lucero, padre de la menor, manifestó a los medios locales que aún mantiene esperanzas sobre la aparición con vida de su hija. “En este último tiempo no hemos tenido ninguna novedad sobre el paradero y qué pasó con Guadalupe, pero me sostengo en esta esperanza de poder encontrarla y seguir por ella”, dijo Lucero.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas. La niña, que tenía cinco años en ese momento, es de tez trigueña, al momento de su desaparición tenía el cabello lacio, por debajo de los hombros, y tiene un lunar en la mejilla izquierda.

En los últimos meses se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron un centenar de teléfonos celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor. Las autoridades pidieron que cualquier información debe comunicarse al 911.