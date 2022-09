Es un quinteto geográficamente belga, sí. Pero sopesa con tal origen que lo encabece un contrabajista argentino llamado Ariel Eberstein, y lo completen otro argentino (Alejandro Schwarz), un estadounidense (Stephen Meyer), un francés (Lysandre Donoso) y apenas un solo local (Ivo de Greef). Menos belga suena aún que Sónico tenga como fin revisar la obra de creador tan argentino como Eduardo Rovira y, de paso, adherir a tal revisionismo estético la figura de quien mejor entendió la transcripción de la Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XX a música: Astor Piazzolla. En efecto, “Piazzolla-Rovira, la noche del encuentro” se llama el espectáculo que el quinteto presentará este miércoles a las 14, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en el marco de la tercera gira que realiza por América latina. “El público se encontrará con un ensamble mucho más maduro que el que se vio hace cuatro años, cuando vinimos por última vez”, asegura Eberstein. “No solo tenemos ya tres discos bajo el brazo sino que hay miembros nuevos, mucha más experiencia y principalmente muchas ganas de reencontrarnos con el público argentino para poder devolver a la música de Rovira a su lugar de origen”.

La devolución en cuestión será en dos actos. Uno, a través de la presentación del disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso, publicado hace dos años. Y el otro, bajo el título de “Piazzolla-Rovira, la noche del encuentro”, en que el grupo revive aquella noche de marzo de 1966, en que ambos monstruitos del tango argentino actuaron juntos por primera vez, luego de estar enfrentados durante dos décadas. “Para nosotros hubiese sido una oportunidad única haber estado en ese momento”, fantasea el contrabajista argentino. “No sé, imagino que habría una cierta tensión y expectativa en el aire previo a las presentaciones por los diferentes bandos. Me hubiera encantado poder ver los gestos tanto del público como de los protagonistas, esa noche… Las miradas, la conexión de los músicos al tocar, el lenguaje corporal. En fin, haber vivido ese momento clave en la creación del tango contemporáneo hubiera sido increíble".

Y retoma: "Además, otra cosa: se ha pretendido cierta confrontación entre ellos y se discute aun quién fue el primero en modernizar el tango. Nada claro o definitivo ha surgido de esta aparente controversia, pero el planteo resulta un buen punto de para invitar al oyente a repensar esta música como complementaria y sin confrontaciones”.



El raid a entrada libre y gratuita de Sónico durante su segunda visita al país seguirá este jueves 22 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata; el 23 a las 19, en el Centro Cultural Borges y el lunes 26 a las 20 en el marco del “Muchas Músicas Festival”, que organiza la Universidad Nacional de Quilmes. En cualquier caso, lo que se escuchará será el mix predicho entre Rovira y Piazzolla. “Pocos saben que Rovira grabó material que nunca fue editado y que merece ser descubierto”, remarca Eberstein. De lo conocido, en tanto, sonará también el repertorio de A Roberto Arlt, EP que el compositor lanusense publicó junto a su trío el mismo año que se juntó con Astor. “Nos interesa porque este material se centra en la relación entre los escritores, el tango y su contexto social”, sostiene el contrabajista radicado en Bruselas.

El repertorio específico a recrear de Astor, en tanto, está directamente vinculado a Piazzolla interpreta a Piazzolla, el primer disco que el tiburón marplatense grabó en Quinteto. “Una de las características que aprecio de poder ser parte de Sónico es el hecho de que cada obra 'recuperada' tiene una historia que va desde cómo llegamos a ella hasta su puesta en valor y, finalmente, interpretación. Salvo que haya una situación específica que no lo permita, solemos respetar los arreglos originales de los compositores, dado que se trata de obras que prácticamente no han sido interpretadas por más de sesenta años y, por lo tanto, merecen ser descubiertas tal cual fueron concebidas”, se explaya el músico, acerca de temas como "La depre", obra de siete minutos que Rovira compuso para una película que aún no se hizo. “Esta música nos transporta a la mente de un individuo que se confronta a sus demonios. Por eso, le incorporamos voces distorsionadas, interpretadas por nuestro guitarrista”, detalla.

Tras la gira por la Argentina y Brasil, la agrupación volverá a estudios para pulir los últimos detalles sonoros de The Edge of Tango, que se editará en formato de vinilo doble en septiembre de 2023. Además, proseguirá en la interacción con la coreógrafa argentina Lisi Estaras, en la Suite Buenos Aires, destinada a trabajar los vínculos entre la música de Rovira y la danza contemporánea, a través del estreno “A Bigger Thing”, creación de Lisi, que abrió la temporada 22/23 de la Opera Ballet Vlaanderen, de Gante. “Se trata de la primera escenificación de la Suite Buenos Aires de Rovira, estrenada en 1958, para la cual Sónico se encargó de reconstruir los once temas que la constituyen”, cierra Eberstein.