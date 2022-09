Tras varios días de incertidumbre y especulaciones, el suizo Roger Federer le puso fecha definitiva a su retiro dentro de las canchas: este viernes (horario a definir), en uno de los partidos de dobles de la Laver Cup, será la última vez que legendario tenista reparta magia dentro de una cancha de manera profesional... Y lo haría junto a nada menos que a su clásico rival, el español Rafael Nadal.

"Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia", confirmó el suizo en conferencia de prensa este miércoles en Londres, donde se llevará a cabo el torneo entre el 23 y 25 de septiembre.

Federer, de 41 años, había anunciado su retiro el jueves pasado y que su último torneo sería en la Laver Cup que se disputará en Inglaterra. Sin embargo, no había confirmación de qué partidos contarían con su presencia: "No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera", reveló el ganador de 20 Grand Slams.

"Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad", agregó el suizo sobre su partido despedida. Vale aclarar que las parejas de dobles y los duelos mano a mano todavía no están definidos.

Federer y su tristeza

Al ser consultado por cómo atravesó la decisión del retiro, Federer fue contundente: "No evolucionaba la rodilla y tuve que tomar la decisión de retirarme. Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones. Fue después de Wimbledon que tomé la decisión, en vacaciones, este verano".

"Cuando volví empecé hablar de los detalles de cómo dejarlo, fue muy estresante, encontrar las palabras. Siempre quieres jugar para siempre, amo estar en la pista, viajar... No ha sido algo duro para mí. Me encanta mi carrera desde todos los ángulos. Pero es triste saber que todos lo tenemos que dejar en algún momento", explicó.

El futuro, en familia

En cuanto a su futuro, Federer reveló: "Lo primero es pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, con Mirka... Tener una vida normal. No he pensado mucho en lo que hacer luego. Por ejemplo, Borg no volvió a Wimbledon hasta 25 años después de su retirada. Yo no creo que yo sea así, el tenis me ha dado mucho, he estado aquí durante mucho tiempo. Quiero ver a la gente de nuevo, quería hacerle saber a los aficionados que me van a poder. Pero aún tengo que pensar qué voy a hacer exactamente".

La Laver Cup 2022

La Laver Cup se juega desde 2017 y sus cuatro ediciones fueron ganadas por los jugadores que representan a Europa. Este año estos son el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas, el serbio Novak Djokovic, el escocés Andy Murray, Nadal y Federer. En tanto, el suplente es el italiano Matteo Berrettini, quien tendrá que reemplazar al suizo en su partido de singles ya que por reglamento cada "titular" debe jugar en singles y en dobles.

En tanto, por Resto del Mundo estarán el porteño Diego Schwartzman, el canadiense Auger-Aliassime, el australiano Álex de Miñaur y los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Jack Sock. Será capitaneados por John McEnroe.