Mateo Natalí, uno de los cuatro amigos que estaba en un auto con Blas Correas (17) cuando fue asesinado de un balazo policial en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, relató los momentos previos al ataque, y aseguró que lloraron y gritaron porque no sabían qué estaba pasando hasta que la víctima les dijo "me pegaron un tiro".

"Hoy todavía me cuesta entender lo que pasó, que mataron a uno de mis mejores amigos y que también me podía haber pasado a mí", manifestó al declarar como testigo ante el jurado popular y el tribunal técnico en el juicio a 13 policías por el homicidio de Blas y el posterior encubrimiento.

Natalí relató la secuencia previa al crimen de esa madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando él, Blas y otros tres amigos se habían juntado para ir a un bar y al viajar por una avenida del sur capitalino, tuvieron un incidente de tránsito menor.

"Pensé que los de la moto nos querían robar", recordó el testigo, quien agregó que, más adelante, los motociclistas pararon en un control policial, por lo que intuyó que algo sobre ellos les dijeron a los efectivos. El testigo agregó que, al acercarse a un segundo puesto de control, los policías les hicieron señas para que bajaran la velocidad.

"Yo me agacho, luego siento que acelera, escucho disparos y vidrios del auto que se rompen (...) Lloramos y gritamos. No sabíamos qué estaba pasando. Todo fue muy rápido", declaró. "Blas me dice 'me pegaron un tiro'. No le creí", relató, tras lo cual dijo que con otro amigo se bajaron de automóvil y vieron que el joven estaba herido y "ya no podía hablar".

Natalí denunció que, cuando tuvo que declarar sobre lo ocurrido ante la policía "me trataron como un delincuente. Me preguntaron por el arma que llevábamos en el auto y le dije que no teníamos ninguna. Que no habíamos hecho nada".

Luego, Cristóbal Bocco Cámara (19), que iba en el asiento trasero del lado izquierdo, al lado de Blas, contó que “cuando escucho los disparos siento el zumbido de las balas. No tenía dudas que eran balas por el ruido de los vidrios rotos y de la chapa” del auto, manifestó y reafirmó el relató de Natalí sobre la secuencia de los hechos. “Nunca voy a encontrar respuestas de por qué disparo la policía”, remarcó.