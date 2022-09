“Ellos quieren que me haga cargo de un delito y echarme”, dice Pierina Nochetti que trabaja en la Municipalidad de Necochea desde enero de 2017, como vestuarista y tallerista de diversas disciplinas incluyendo Educación Sexual Integral en barrios populares. El delito del que se la acusa es por pintar una pared con la pregunta “¿Dónde está Tehuel?”.



En 2019 con la gestión de Arturo Rojas (de Juntos por el Cambio) no le renovaron el taller de ESI que estaba impartiendo, tampoco el contrato y en 2020 la pasaron a planta provisoria: “En ese momento, me categorizaron mal, me pusieron en categoría 1 cuando tendría que estar en la 6 como el resto de mis compañerxs. La única que quedó en esa categoría fui yo, por ser lesbiana y visible”, explica Pierina. Su abogado, Francisco Arrospide considera que la situación es muy grave: “A Pierina Nochetti primero le fueron vaciando el puesto de trabajo por ser lesbiana y después la acusaron de pintar una pared sin ninguna prueba mas que una foto en la que hay tres personas de espalda”.



Pierina marchando con compañeres

La denuncia fue a partir de una foto que salió publicada en un portal de noticias en donde aparece una pintada sobre uno de los muros del Anfiteatro del Parque Miguel Lillo, después de haberse realizado la décima Marcha del Orgullo LGTBQ+ en febrero de este año en la ciudad de Necochea. Se cumplía un año de la desaparición de Tehuel, el chico trans que fue a una entrevista de trabajo y hoy se cuentan 19 meses sin saber nada de su paradero.





Diez días sin goce de sueldo

A partir de esa denuncia se abrió una causa y un sumario administrativo para suspenderla durante diez días sin goce de sueldo: “En ese momento, su salario era de 37 mil pesos, con el descuento de 15 mil pesos es irrisorio el sueldo que le quedó”, explica Francisco Arrospide. El paso siguiente fue solicitar que la causa se archive pero fue denegado: “Había una denuncia penal por una pintada en la cual no se puede asegurar que la que está pintando es ella, porque no se la ve. Presumen que puede llegar a ser ella. El pedido de archivo lo rechazan, la citan a declaración indagatoria y se presenta la Municipalidad de Necochea a través de la Directora de Educación, Marcela Cellerino afirmando que Pierina le había confesado que había sido la autora de la pintada, algo que es totalmente falso porque Pierina nunca lo reconoció” concluye el abogado defensor.

La causa penal está sedimentada en una foto en donde se presume que quien está pintando es Pierina, no hay ninguna otra prueba. La semana pasada, el fiscal José Cipolletti dió requisitoria de elevación a juicio, esto quiere decir que la causa se eleva a juicio oral y público.

Tanto el INADi con oficinas en la ciudad de Necochea como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, apoyaron a Pierina en esta causa que tiene todo los tintes para considerarse de hostigamiento y discriminación por su identidad.

Desde el sindicato de trabajadorxs del Estado, ATE, también defendieron a Pierina, como trabajadora municipal, emitieron una carta al intendente para que se le reintegren sus haberes al sueldo de 37 mil pesos mensuales.





La protesta criminalizada

¿Hubiese sido el mismo proceder de la justicia si la pintada hubiese dicho otra cosa, como por ejemplo, “Boca campeón”? ¿Que injerencia tiene en la justicia que la mira este puesta sobre una lesbiana, trabajadora estatal y pobre? Porque hoy, un sueldo que no llega a los 40 mil pesos está por debajo de la línea de indigencia que, según los últimos datos proporcionados por el INDEC, es de 49.466 pesos.

No es la primera vez que feministas o integrantes del colectivo LGTBIQ -son acusadxs de pintar paredes para luego ser hostigadas judicialmente y criminalizadas. Hace algunos meses en la provincia de San Juan, cuatro militantes feministas fueron acusadas por “daño” agravado contra un monumento histórico. La provincia, a través de la Fiscalía de Estado, pidió una pena de hasta 4 años de prisión. No es un dato menor, la acusación es en el marco de la marcha del 8 de marzo en la provincia cuyana.

Más atrás en el tiempo pero en la misma sintonía y fecha feminista, seis activistas fueron detenidas por difundir la marcha del 8 de marzo de 2017. En aquel entonces se les imputó el delito de daño simple y agravado por escribir “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El Patriarcado se va a caer”, con aerosol de colores negro y rojo en paredes de una iglesia y dos bancos, en el barrio porteño de Almagro. En San Luis, el pasado 3 de junio, la policía pedía documentos a quienes asistían a la marcha “por las dudas”. ¿Era una estrategia para tener identificadas a las feministas que presuntamente podrían haber pintado paredes?

Las pintadas o grafitis son parte de la cultura popular, de la protesta y hasta de una tradición callejera que hoy se utiliza como excusa para hostigar, criminalizar y -en el caso de Pierina- judicializar. “Las paredes se limpian, las pibas no vuelven”, fue una de las consignas que salieron a propósito de las pintadas que aparecían en las ciudades sedes de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Una pintada que haga la pregunta sobre Tehuel. “¿Dónde está?” “¿Por qué no aparece?” “Lo queremos con vida” o la que apareció en los muros del Anfiteatro del Parque Miguel Lillo “¿Dónde está Tehuel?” : ¿Es una pregunta para que el juez Ernesto Juliano tenga que decidir si Pierina es culpable o no de pintar?

“Esto no es contravencional, es correccional , que quiere decir que esto es un juicio penal con una pena de hasta cinco años” explica el abogado defensor y agrega: “Vamos a demostrar que ella estaba en la marcha pero no hizo las pintadas”.

Pierina Nochetti tiene 3 hijes, su militancia y activismo siempre fue en los barrios, se unió a la Marcha del Orgullo en el tercer año: “Siento esto como un atropello, siento una persecución muy grande dentro de la Municipalidad, no puedo entender como interesa mas una pared que la vida de alguien como es la vida de Tehuel. Si todo funcionara bien, no debería existir ese mural que dice “¿Dónde esta Tehuel?”, siempre estamos pidiendo por algo, porque siempre nos matan a una amigue”.